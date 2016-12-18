"Мисс мира-2016" стала 19-летняя представительница Пуэрто-Рико (ВИДЕО)

19.12.2016 (05:33)

Miss World 2016 is Stephanie Del Valle from Puerto Rico!

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В США завершился конкурс среди самых красивых девушек планеты. "Мисс мира-2016" стала 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дел Валье. Конкурс проходил в американском штате Мериленд, сообщается на официальном сайте мероприятия.Miss World 2016 is...Stephanie Del Valle from Puerto Rico! pic.twitter.com/IIv7LqZAUi— Miss World (@MissWorldLtd)Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, а второй - гражданка Индонезии Наташа Маннуэла. Эти результаты официально объявило жюри смотра.