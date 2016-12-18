В ПриватБанке констатируют рекордные темпы снятия денег

19.12.2016 (18:13)

Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий

Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий.

Объем снятой наличности со счетов в ПриватБанке составил до двух миллиардов гривен в день, заявил председатель правления банка Александр Дубилет.

Он отметил, что это больше, чем во времена активных боевых действий. По словам Дубилета, деньги в банкоматах есть, но темпы снятия налички являются рекордными.

"Мы выполнили все платежи, мы зарядили все банкоматы. Банкоматы продолжают работать. По-моему, НБУ еще ни копейки никуда не дал. Мы продолжаем работать, заряжать банкоматы. У нас идут рекорды - ежедневные снятия, 2 миллиарда гривен. Такого не было даже в период военных действий.Тогда было 1,7-1,8 миллиарда", - отметил он.

В свою очередь вице-премьер Степан Кубив также отметил, что карточки и банкоматы работают в полном объеме. По его данным, по состоянию на пятницу вечер у банка было 7,5 млрд наличных.

Вице-премьер подчеркнул, что каждыый вкладчик Приватбанка имеет гарантированный государством 100 процентный возврат. Что же касается юридических лиц – то переходный период по юридическим лицам будет определен в течение 1 дня.

В то же время замглавы Нацбанка Яков Смолий заверил, что в ПриватБанке сегодня какой-то клиентской сверхактивности не отмечают. По его словам, все отделения банка работают в штатном режиме.

Он добавил, что "Национальный банк приложит все усилия для того, чтобы подкрепить банк ликвидностью, как безналичной, так и наличной – чтобы могли обеспечить бесперебойную работу отделений, банкоматов банка и всей банковской системы".

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