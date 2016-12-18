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В ПриватБанке констатируют рекордные темпы снятия денег

19.12.2016 (18:13)
Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий
Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий

Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий.

Объем снятой наличности со счетов в ПриватБанке составил до двух миллиардов гривен в день, заявил председатель правления банка Александр Дубилет.

Он отметил, что это больше, чем во времена активных боевых действий. По словам Дубилета, деньги в банкоматах есть, но темпы снятия налички являются рекордными.

"Мы выполнили все платежи, мы зарядили все банкоматы. Банкоматы продолжают работать. По-моему, НБУ еще ни копейки никуда не дал. Мы продолжаем работать, заряжать банкоматы. У нас идут рекорды - ежедневные снятия, 2 миллиарда гривен. Такого не было даже в период военных действий.Тогда было 1,7-1,8 миллиарда", - отметил он.

В свою очередь вице-премьер Степан Кубив также отметил, что карточки и банкоматы работают в полном объеме. По его данным, по состоянию на пятницу вечер у банка было 7,5 млрд наличных.

Вице-премьер подчеркнул, что каждыый вкладчик Приватбанка имеет гарантированный государством 100 процентный возврат. Что же касается юридических лиц – то переходный период по юридическим лицам будет определен в течение 1 дня.

В то же время замглавы Нацбанка Яков Смолий заверил, что в ПриватБанке сегодня какой-то клиентской сверхактивности не отмечают. По его словам, все отделения банка работают в штатном режиме.

Он добавил, что "Национальный банк приложит все усилия для того, чтобы подкрепить банк ликвидностью, как безналичной, так и наличной – чтобы могли обеспечить бесперебойную работу отделений, банкоматов банка и всей банковской системы".

В НБУ сделали заявление о дальнейшей работе ПриватБанка


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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19.12.2016 (18:51) / Владимир Юрьевич

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