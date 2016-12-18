Иван Дрогобецкий стал главой объединенной Полянской громады

19.12.2016 (19:17)

Иван Дрогобецкий

В Закарпатье впервые в истории прошли выборы в объединенной территориальной общине. По результатам голосования в Полянской общине победил сельский голова Поляны Иван Дрогобецкий.

Об этом сообщает КИУ со ссылкой на итоговый протокол ТИК.

Иван Дрогобецкий набрал 63% голосов. Его же ближайший конкурент Михаил Капустей - 31,9%. Подсчет голосов за депутатов Полянской объединенной общины продолжается.

Ранее голова Полянской сельрады Иван Дрогобецкий заявлял о сопротивлении, которое оказывалось при создании объединенной территориальной громады. По его словам, накануне выборов, в территориальной избирательной комиссии творилось беззаконие и беспредел.

«На местном уровне идет полный саботаж выборов. Власть местная делала все для того, чтобы не дать состояться объединенной территориальной громаде... Если удастся Поляне пройти этот путь, то завтра огромное количество закарпатских сельских и поселковых советов начнут процедуру объединения. Они ее сейчас не начинают только потому, что знают, что будет отрицательный ответ», - сказал Дрогобецкий.

Иван Дрогобецкий возглавлял Свалявскую РГА с 2013 по 2014 год.