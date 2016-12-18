В Турции застрелили посла России Андрея Карлова (ФОТО, ВИДЕО)

19.12.2016 (19:32)

Покушение на посла было совершено в Галерее современного искусства

Рейтинг: 0

Турецкие СМИ сообщили о покушении на российского посла в Турции Андрея Карлова. Эту информацию, в частности, распространил канал CNN Türk. Уточняется, что в дипломата стреляли. Как сообщил в прямом эфире диктор турецкого телеканала NTV, посол тяжело ранен и доставлен в больницу. По данным турецкой прессы, дипломат присутствовал на открытии выставки в Центре современного искусства. После того как он произнес вступительную речь, нападавший выстрелил ему в спину, после чего выпустил в Карлова минимум еще одну пулю.Агентство Associated Press опубликовало в своем фотобанке снимки с места покушения в Анкаре на посла России в Турции Андрея Карлова. На кадрах виден мужчина, одетый в смокинг и держащий в руке пистолет.После нападения на дипломата мужчина вступил в перестрелку с полицейскими. Силовики ликвидировали преступника.Покушение было совершено в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». По словам очевидцев, вооруженный мужчина ворвался в помещение и выстрелил дипломату в спину, когда тот заканчивал речь.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о смерти посла в Турции Андрея Карлова от ранений, полученных в результате покушения в Анкаре.По словам Захаровой, Москва квалифицирует произошедшее как террористический акт. «Вопрос об убийстве посла РФ в Турции будет поставлен перед членами Совета безопасности ООН», — заявила представитель министерства иностранных дел.