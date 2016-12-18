Каждый украинец заплатит за спасение «Приватбанка» по две тысячи гривен

19.12.2016 (20:28)

В соцсетях появилось множество мемов и фотожаб на ПриватБанк

Национализация "ПриватБанка" ляжет бременем на плечи украинцев, считает политический эксперт Виктор Таран. По его словам, цена вопроса более 100 млрд грн. Эту сумму граждане заплатят из собственных карманов, ведь в бюджете нет денег.

Каждый украинский гражданин должен будет отказаться в своем бюджете от суммы в 2 тыс. грн только для того, чтобы поддержать отдельно взятый банк.

Михеил Саакашвили подозревает руководство страны в сговоре с олигархом Игорем Коломойским. Правительство пообещало отказаться от уголовного преследования Коломойского и требования вернуть украденные деньги в обмен на гарантии олигархов не саботировать работу банка через IT систему и другие механизмы, уверен он.

Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

Он поставил правительству несколько вопросов, в частности:

"Почему все граждане Украины должны из своих карманов покрывать нехватку денег, перекачанных Коломойским на свои личные счета за границей, и что власти Украины намерены делать, чтобы вернуть эти деньги?"

Политик заявляет, что у него нет доверия к заявлениям ни одной из сторон, и выражает сомнение в наличии реальных денег для гарантирования вкладов юридических лиц.

В соцсетях каждый, кто имел счет в ПриватБанке, высказывается о том, что ранее банк работал отлично, у него была самая удобная система онлайн-пользования, а теперь, возможно, все изменится и бывший банк Коломойского станет похожим на главный госбанк страны — Ощадбанк.

В соцсетях появилось множество мемов и фотожаб на ПриватБанк, информация о национализации которого подтвердилась в ночь на 19 декабря 2016 годаВ День Святого Николая, 19 декабря, украинцы шутят о том, как мальчик Петя усиленно молился целый год, и Николай преподнес ему в подарок целый банк. Шутка эта явно напрямую связана с решением Кабмина национализировать «Приват» и перевести его в собственность государства для последующей продажи.