За незаконным игорным бизнесом в Украине может стоять Аваков

22.12.2016 (16:31)

Аваков "крышует" игорный бизнес по всей Украине?

Парламентарии решили подробнее рассмотреть вопрос о наличии в Украине игорного бизнеса, с которым обещал бороться министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом написал нардеп Сергей Лещенко.

Вы написали - мы сыграли. Сегодня вышло в эфире, завтра будет депутатский запрос. Расследование о незаконном игорном бизнесе, по которому маячат уши министра Авакова и бывшего регионала Продивуса. Кроме них, из сети "В Сети" кормятся Шатворян (браток из Партии регионов) и Котвицкий (мистер "40 тысяч долларов в Панаму"), - написал Сергей Лещенко.

Речь идет о расследовании программы "Наши деньги" о том, кто "крышует" игорный бизнес в Украине и как к этому причастен Арсен Аваков.

Сам Аваков при расследовании этого дела не сдерживал своих эмоций, назвав это "говном".

Напомним, в ноябре, Аваков призывал легализовать игорный бизнес