Рождественские огни Будапешта (ФОТО)

|Атмосфера рождественского города в ночных фотографиях, полных мерцающих огней
Атмосфера рождественского города в ночных фотографиях, полных мерцающих огней.
Тамаш Рижави (Tamás Rizsavi) часть дня работает водителем автобуса, а в остальное время занимается фотосъёмкой. Он решил, что нет более подходящего момента для поиска магии в городе, чем зимние праздники, и сделал серию блестящих снимков.
Тамаш большую часть времени проводит на улицах, пронизанных ночными огнями, а в декабре венгерская столица оживает с особенной энергией, что и постарался запечатлеть фотограф.
Предновогодние Карпаты чарующей красоты (ФОТО)
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