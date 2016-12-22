Рождественские огни Будапешта (ФОТО)

23.12.2016 (07:07)

Атмосфера рождественского города в ночных фотографиях, полных мерцающих огней

Атмосфера рождественского города в ночных фотографиях, полных мерцающих огней.

Тамаш Рижави (Tamás Rizsavi) часть дня работает водителем автобуса, а в остальное время занимается фотосъёмкой. Он решил, что нет более подходящего момента для поиска магии в городе, чем зимние праздники, и сделал серию блестящих снимков.

Тамаш большую часть времени проводит на улицах, пронизанных ночными огнями, а в декабре венгерская столица оживает с особенной энергией, что и постарался запечатлеть фотограф.

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