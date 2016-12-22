В Закарпатье Рождество приходит дважды

24.12.2016 (12:41)

Празднование Рождества на Закарпатье

Рождество Христово в Закарпатье празднуют с традициями, которых вы, скорее всего, не встретите ни в одном уголке Украины. И мы сейчас говорим не о кухне или колядки. 90% закарпатцев празднуют Рождество дважды: 24-25 декабря и 6-7 января.

Объясняется это тем, что Закарпатье, несмотря на меньшее количество населения среди всех областей Украины, - самый многонациональный. Ведь край граничит с четырьмя европейскими государствами, входящими в состав Европейского Союза. Подавляющее большинство европейцев (христиан) живет по Григорианскому календарю, Святой вечер и Рождество Христово люди празднуют 24 и 25 декабря соответственно.

Поэтому и на Закарпатье, где смешались разные культуры и традиции и люди веками привыкли жить мирно, этот праздник празднуют дважды. К примеру, среди закарпатских венгров преобладают католики и реформаты. По их обычаями, 24 декабря, когда на небе видна первая звездочка, всей семьей, а то и семьей собираются, молятся, садятся за стол и ужинают. А после трапезы идут в церковь на вечернюю службу. А на следующий день, в день Рождества Христова посещают дома своих родных, близких и знакомых и веселят дом колядками.

В конце концов, для закарпатцев никогда не было проблемой, когда и какое Рождество праздновать. Однако, инициативу народных депутатов законодательно утвердить выходной для празднования Рождества также и 25 декабря на Закарпатье одобрили. Несмотря на разноконфессионность Украина должна начать замечательную традицию праздновать Рождество Христово вместе со всем миром, так считают в Закарпатье.

Как празднуют Рождество на Закарпатье?

В Закарпатской области празднование Рождества вобрало в себя бойковские, лемковские, гуцульские и венгерские мотивы. Жители Закарпатья называют канун Рождества - Карачун. Эта традиция осталась еще со времен язычников и поэтому рождественский калач носит аналогичное название.

Хозяйки готовят его только три раза в зимние праздники и торжественно помещают на стол. Как правило, ужинать начинают с первой звездой. А вот кутья не является обязательным блюдом, жители низин предпочитают готовить бобальки.

Это запеченные и пропаренные шарики теста, посыпанные маком и орехами. Многие жители сел начинают ужин именно с них. На Закарпатье также чтят память об умерших родственников. Для них на подоконник помещают бокал с вином и ломтем хлеба сверху. Таким образом, живые приглашают на праздник усопших.

В первый день Рождества отправляются колядовать исключительно ребята.

Между тем девушки убираются в доме, а колдовать уходят на второй день. У ребят даже есть специальные колядки, которые они поют для незамужних девушек.

Вертеп ходит на третий день и по-закарпатски называется бетлегем.

Рождество на Закарпатье полно своими загадками и традициями (ФОТО)