25.12.2016 (06:54)

Автономия русинов уже покрылась нафталином

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил областному управлению Службы безопасности Украины выяснить, не стоит ли за информационным вбросом относительно "автономистских настроений" на Закарпатье кто-то из закарпатцев. Соответствующее заявление появилось вчера вечером, 24 декабря, на персональном сайте Москаля.

"На Закарпатье нет никаких "автономистских настроений", которые так старательно пытаются изобразить российские информагентства. На их потуги можно было бы вообще не обращать внимания, если бы некоторые отечественные издание не перепечатывали фейковые сообщение о "автономные экономические отношения Закарпатья с соседними регионами", "требования Закарпатского облсовета об автономии", "Собрание русинов-автономистов" и т.д. Фальшивки создаются на обезличенных и маргинальных интернет-ресурсах только для того, чтобы стать "источником" для информационных вброс, которые организуют российские спецслужбы ... Я поручил Закарпатскому областном управлению Службы безопасности Украины выяснить, не стоит ли по информационным вбросам кто-то из нашей области. Призываю и центральный аппарат СБУ жестко реагировать на попытки некоторых наших интернет-ресурсов подыгрывать российским спецслужбам в информационной войне против Украины ", - заявляет Геннадий Москаль.

Москаль считает, что автономия русинов уже покрылась нафталином