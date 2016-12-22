Над акваторией Черного моря пропала связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи

25.12.2016 (07:30)

Самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек

Авиадиспетчеры не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи. Сообщается, что самолет, принадлежащий министерству обороны, выполнял рейс в сирийскую Латакию.

"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40, после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.

По уточненным данным, на борту находился 91 человек - 83 пассажира и восемь членов экипажа. Сообщается, что пассажиры самолета - военнослужащие, музыканты и представители прессы.

"На борту Ту-154 были военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмейним" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ", - заявили в министерстве обороны России.

По словам источника Интерфакса в экстренных службах, отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.

Пропавший самолет, скорее всего, упал в горах Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его информации, самолет прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска на дозаправку.

В Черном море спасатели обнаружили тела погибших в районе крушения самолета Ту-154

В опубликованном Минобороны списке людей, находившихся в самолете, также значится директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза, спасшая жизни сотен детей Донбасса.