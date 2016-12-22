Над акваторией Черного моря пропала связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи

|Самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек
Авиадиспетчеры не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи. Сообщается, что самолет, принадлежащий министерству обороны, выполнял рейс в сирийскую Латакию.
"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40, после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
По уточненным данным, на борту находился 91 человек - 83 пассажира и восемь членов экипажа. Сообщается, что пассажиры самолета - военнослужащие, музыканты и представители прессы.
"На борту Ту-154 были военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмейним" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ", - заявили в министерстве обороны России.
По словам источника Интерфакса в экстренных службах, отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.
Пропавший самолет, скорее всего, упал в горах Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его информации, самолет прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска на дозаправку.
В Черном море спасатели обнаружили тела погибших в районе крушения самолета Ту-154
В опубликованном Минобороны списке людей, находившихся в самолете, также значится директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза, спасшая жизни сотен детей Донбасса.
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Комментарии
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ХОХЛОМРАЗИ РАДУЮЩИЕСЯ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ БУДТЕ ПРОКЛЯТЫ ВЫ И ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ!
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В этом вся сущность мерзопакостных хохлов-радоваться чужому горю.
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Це крапля в морі, скільки ці вбивці погубили мирного населення.
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Ты прав - убийцы-Фашисты ВСУ много погубили на Донбассе мирного населения.А в самолете летели мирные артисты.
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После сегодняшней трагедии и восторженных комментариев со стороны небратьев, шансов сдаться в плен у xoxлов почти не осталось
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Навоевались убийцы мирного населения.........
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Проста хохлатская душа - тупая рожа алкаша Горилка, Байден и ЕС - весь их свинячий интерес, Гулянки в будни до утра и буряковая икра, На полке - Путина портрет. По пьяни дворнику минет. Видон на свалку из окна и проститутка вот жена. Дочь - ****, сыночек - наркоман, И вечно зассаный диван. Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи. На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяною женой, горилка, сало, нуландушки - закусь майданной епанушки. Бухнул - под задницу пинка. Хохлу награда вот така.
Рейтинг: -7
Хохлы- фашисты убийцы и yесосы.
Рейтинг: 7
Русские фашисты убийцы и наемники.