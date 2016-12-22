Личного охранника Авакова подозревают в расстреле евромайдановцев

25.12.2016 (08:32)

Расстрел на майдане

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Суд разрешил доступ к телефонным звонкам охранника главы МВД, которого подозревают в расстреле евромайдановцев. Генпрокуратура начала расследовать обстоятельства, при которых во время Революции достоинства 18 февраля 2014 года была обнаружена винтовка с оптическим прицелом в авто Юрия Соболты ("друга" нардепа из "Народного фронта" Сергея Пашинского). Это следует из постановления Печерского райсуда от 16 декабря 2016 года.Отмечается, что проверка проводится в рамках уголовного производства от 16.02.2014 г. по фактам убийств, нанесения тяжких телесных повреждений различной степени тяжести правоохранителям во время акций протеста в Киеве.Согласно постановлению суда, во время расследования была изучена видеозапись, показанная в выпуске новостей телеканала "112", где был снят легковой автомобиль «"HONDA" в толпе митингующих, а в его открытом багажнике находилась винтовка с оптическим прицелом. Именно из такого оружия были расстреляны евромайдановци.Речь идет об известном эпизоде, когда в толпу активистов въехал автомобиль, в котором после его остановки демонстранты обнаружили винтовку. Водителем авто оказался Юрий Соболта (ныне "личный" охранник министра МВД Арсена Авакова). Однако, активистам не удалось с ним пообщаться - Соболте на защиту пришел Пашинский, буквально выхвативший его из рук митингующих.Также суд разрешил следователю Генпрокуратуры получить доступ к данным "Киевстара" о звонках с телефонного номера, принадлежащего Юрию Соболте. Следствие интересуют данные о его месте нахождения. Все эти сведения "Киевстар" должен предоставить за период с 1 января 2014 года по 16 декабря 2016.Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков уже дважды наградил огнестрельным оружием известного "снайпера" нардепа Сергея Пашинского - Юрия Соболту.Сейчас у Соболты уже 2 пистолета Форт 17 и пистолет-пулемет 224 (штурмовая винтовка, предназначенная для поражения противника на расстоянии до 500 метров).