Доктор Лиза, которая спасала детей Донбасса, погибла в крушении Ту-154

25.12.2016 (14:19)

Елизавета Глинка (Доктор Лиза) летела в Сирию и погибла

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», значится в списке пассажиров военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море.

На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов отметил, что Глинка летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

Известие о смерти доктора Лизы подтвердил также ее супруг, адвокат Глеб Глинка.

«Да, была», — сказал муж Глинки, отвечая на вопрос, находилась ли она на борту самолета в момент крушения.

Основная сфера деятельности фонда «Справедливая помощь» — помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.

Глинка вместе с мужем несколько лет жила в Киеве — в конце 90-х была основателем первого хосписа при Онкологической больнице столицы.

Во время захвата пророссийскими террористами украинского Славянска Глинка находилась на стороне боевиков, обвиняя украинских военных в бомбежках и уничтожении города.

С марта 2014 доктор Лиза побывала на Донбассе более 20 раз.

Известна своими заявлениями о том, что на Украине нет российских войск и идет «гражданская война».

«Как человек, регулярно бывающий в Донецке, я утверждаю, что там нет русских войск, нравится это кому-то слышать или не нравится. Есть ополчение и есть украинские войска, которые выясняют между собой отношения. Идет гражданская война», — говорила Глинка в многочисленных интервью.

Фонд «Справедливая помощь» вывозил детей из зоны конфликта на Донбассе на лечение в Россию, однако, как отмечает военный российский журналист Аркадий Бабченко, практически все дети потом снова возвращались домой.

Из интервью Глинки (ноябрь, 2014 год).

«Я считаю, что если Володин (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ — ред.) и другие люди из власти, кто помогают мне, сделали что-то скверное в своей жизни, то, спасая от смерти Богдана, Ксению, Машу, Колю, Васю, Данилу и остальных детей, которые бы гарантированно погибли там, под бомбежкой…

… — Сколько всего детей ты вывезла из Донецка на лечение в Москву с начала конфликта по сегодняшний день?

— 36 детей. Из них 20 получили лечение и уехали домой.

— То есть обратно на войну?

— Да, на войну. Но для них это семья, дом».

В 2015 году стала лауреатом премии «Своя колея» за 2014 год «За верность врачебному долгу, за многолетний труд по оказанию помощи бездомным и бесправным людям, за спасение детей на востоке Украины».

Народ Украины никогда не забудет того, что сделала для детей региона глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Приносим соболезнования родным и близким Елизаветы!

Справка

Елизавета Петровна Глинка - российский филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины (США), исполнительный директор фонда "Справедливая помощь". Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Родилась в Москве в 1962 году семье военного и врача-диетолога, кулинара и известной телеведущей Галины Ивановны Поскребышевой.

В 1986 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова по специальности детский реаниматолог-анестезиолог. В том же году эмигрировала в США с мужем, американским адвокатом русского происхождения Глебом Глебовичем Глинкой (муж - американский адвокат русского происхождения Глеб Глебович Глинка, сын русского поэта и литературного критика, эмигранта второй волны Глеба Александровича Глинки).

. В 1991 году получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в Дартмутской медицинской школе Дартмутского колледжа. Имеет американское гражданство.

Участвовала в работе Первого Московского хосписа, затем вместе с мужем на два года переехала в Украину. В 1999 году в Киеве основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам "Вера". Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International.

В 2007 году в Москве основала благотворительный фонд "Справедливая помощь", спонсируемый партией "Справедливая Россия". Фонд оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным.

С началом вооруженного конфликта на востоке Украины оказывала помощь людям, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.