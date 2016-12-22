Полиция Закарпатья поймала местного браконьера

27.12.2016 (11:42)

Закарпатские полицейские задержали браконьера

Вчера, 26 декабря, на службу «102» поступило сообщение из отделения лесхоза о том, что возле села Монастырец Хустского района в лесном массиве неизвестный мужчина осуществлял выстрелы из оружия.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что этим лицом является 38-летний местный житель. У него полиция изъяла не зарегистрированы гладкоствольное ружье и отправила на экспертизу. Человек отрицает, что стрелял из этого оружия.

По данному факту возбуждено ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия. Кроме этого решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 248 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная охота. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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