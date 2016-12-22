Жуть! 11-летний ребенок поджег себя ради популярности

27.12.2016 (18:28)

На Днепропетровщине 11-летний мальчик поджег себя ради популярности

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя взяв пример с видеоролика популярного в Интернете украинского блогера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в регионе.

По информации правоохранителей трагический случай произошел 26 декабря в поселке Авангард Криворожского района.

Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет, после просмотра экстремальных видео, которые набрали большое количество просмотров в Интернете, решили повторить их. Младший мальчик облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео.

"Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду", - сказано в сообщении.

В результате ребенок оказался в больнице с ожогами 60% тела.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведения в ЕРДР по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", заявили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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