Кражи и мошенничество - самые распространенные виды преступлений на Закарпатье

28.12.2016 (10:53)

В Закарпатье основные преступления это воровство и мошенничество

В течение января-ноября 2016 правоохранительные органы Закарпатья зафиксировали 9695 уголовных правонарушений. Из них 39,3% - тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, зарегистрировано 36 умышленных убийств и покушений на убийство, 55 умышленных тяжких телесных повреждений, 11 изнасилований и покушений на изнасилование.

Количество краж за этот период составила 4075, мошенничества - 486, грабежей - 212, взяточничества - 65, разбоев - 35, вымогательств - 7.

Правоохранителями за этот период было выявлено 11 лиц, совершивших преступления в составе трех организованных групп. Закончено три производства об уголовных правонарушениях, совершенных этими группами.

От преступлений в области за январь-ноябрь пострадали 7049 человек. Наибольшее количество - 59,9% - от краж и мошенничеств, 10,1% - в результате нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, 20,1% - от умышленных убийств.

За 11 месяцев этого года выявлено 2173 лица, совершивших преступления. 23,1% из них ранее уже становились на преступный путь, а 51,2% имели неснятую или непогашенную судимость. 19,3% находились в состоянии алкогольного опьянения, 11% совершили преступление в группе.

Большинство подозреваемых - 74,3% - трудоспособные лица, которые на момент совершения преступлений не работали и не учились.

На Закарпатье будут судить группу воров, которые вынесли из частного дома в Тячеве более 2 млн долл