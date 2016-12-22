Ужгородcкие предприниматели массово закрывают свой бизнес (ФОТО)

28.12.2016 (16:32)

В ужгородском ЦНАП очереди предпринимателей, желающие закрыть свой бизнес

Настоящий ажиотаж в ужгородском центре предоставления административной помощи создали предприниматели, которые хотят прекратить в 2016 году свою деятельность.

ЦНАП Ужгородского городского совета ежедневно принимает в среднем 100-120 посетителей. С 22 декабря, когда был принят государственный бюджет, стало известно, что с января 2017 все предприниматели, даже те, которые не осуществляют деятельность или не получают доход, обязательно должны уплачивать единый социальный взнос - 740 гривен. Поэтому предприниматели, которые не ведут деятельность, массово обратились для ее закрытия и количество обращений в Центр предоставления административных услуг выросла в несколько раз.

Так, в частности, с начиная с 23 декабря, ежедневно в ЦНАП обращается 327 человек.

При этом услуга эта в ЦНАП предоставляется бесплатно, тогда как такое же предоставляют нотариусы, однако уже за оплату. Это еще одна причина того, что выросло количество предпринимателей, которые решили прекратить свою предпринимательскую деятельность именно через ЦНАП.

"Физические лица-предприниматели, которые хотят прекратить свою деятельность, Центр предоставления административных услуг Ужгородского городского совета принимать заявления только до 29 декабря включительно. Поскольку государственному регистратору отведен один день для предоставления услуги, 30 декабря заявления на прекращение деятельности от физических лиц-предпринимателей не будут принимать", - сообщает Ужгородский городской совет.

С 1 января единый социальный взнос заплатят даже «спящие» предприниматели