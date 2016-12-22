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В Закарпатье волки зарезали семь овец (ВИДЕО)

31.12.2016 (07:53)
В Закарпатье хищники устроили кровавый пир
В Закарпатье хищники устроили кровавый пир
В Тячевском селе Великая Уголька волки напали на стадо овец. С 10-ти живыми осталось только три животных. Хозяин домохозяйства, где хищники и устроили кровавый пир, говорит, такой случай здесь единичный.

Интернет-издание
UA- Reporter.com
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