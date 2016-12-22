В Ужгороде подняли русинский флаг (ФОТО)

31.12.2016 (17:15)

Русинский флаг провисел в Ужгороде недолго

31 декабря неизвестные вместо флага ЕС вывесили на площади Народной в Ужгороде русинский флаг Подкарпатской Руси.

Позже местные националисты сняли флаг с флагштока.

В Фейсбуке под постами про поднятый русинский флаг на площади Народной в Ужгороде разгорелись настоящие страсти ...

К слову в Польше, Словакии, Чехии, Сербии и Хорватии русины признаны этническим меньшинством. В последнее время признаются меньшинством и в Российской Федерации.

В докладе Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета по правам человека Генеральной ассамблеи ООН на сессии, прошедшей 5—16 мая 2008 года, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Украине рассмотреть вопрос о признании меньшинства русинов в качестве национального меньшинства.