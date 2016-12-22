Террорист расстрелял 39 человек в ночном клубе Стамбула, 69 получили ранения

01.01.2017 (09:41)

В Интернете опубликованы кадры с места нападения у ночного клуба Reina в Стамбул

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Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова.Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как они спасались от террориста, устроившего беспорядочную стрельбу на новогодней вечеринке.Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 39 человек и около 40 получили ранения."Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс Синем Уяник. Она добавила, что ее супруг был ранен при нападении."Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас."Они сказали, что погибли 35-40 человек, но, вероятно, их больше, потому что, когда я шел, я видел, как люди идут прямо по телам", — приводит слова спортсмена агентство Франс Пресс. Как сообщает Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок. Террорист, устроивший теракт в ночном клубе в Стамбуле, ликвидирован силовиками. Об это сообщает The Guardian.