Украину на Рождество заморозит до -20°

02.01.2017 (11:20)

К Рождеству выпадет снег и ударит мороз до -23

В Украине на текущей неделе прогнозируются небольшие колебания температуры, однако уже 6 января в страну может ворваться арктическая воздушная масса.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве резко похолодает в пятницу, 6 января. Температура упадет до -15 градусов, пройдет снег.

По ее словам, на Рождество в Украине ожидаются морозы - от умеренных до сильных, температура воздуха снизится до -12... -18 градусов.

"Минус 20 градусов также весьма вероятны... Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8-9 января, и северные области. Именно 6 января потрусит снежок на севере, западе, а также в южной части Украины. В Киеве ситуация такая же", - написала Диденко.

Большинство метеосайтов едины в одном: в ночь с 5 на 6 января резко похолодает от -17... до -23.