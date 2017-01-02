Астрономы NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле

02.01.2017 (11:34)

Оба небесных тела не представляют угрозы для планеты Земля

Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января.

Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля. Он окажется на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает 1 километра, сообщает NASA.

Оба небесных тела, по данным аэрокосмического агентства, не представляют опасности для планеты.