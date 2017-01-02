В свое время в Закарпатье на лыжах катался даже австрийский император (ВИДЕО)

02.01.2017 (13:00)

150 лет назад Воловец был лыжной столицей Закарпатья

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150 лет назад в Воловце находился крупнейший в Австро-Венгрии лыжный трамплин, уникальные кадры с открытия которого зафиксированы на историческом видео.Невероятно, но построили уникальный лыжный трамплин в Закарпатье еще в 1850-х годах, но официально открыли его почти век спустя - в 1939 году.Теперь модно ехать в Австрию на лыжи, а в те времена австрийские богачи ехали для этого в Воловец. На Воловецком трамплине катался даже австрийский император Франц-Иосиф с герцогами Эстергази и Шварценберга. Здесь они весело проводили время: спускались с гор на лыжах, прыгали с местного трамплина.Конечно, за столько много лет от уникального трамплина уже практически ничего не осталось, сейчас об уникальном трамплине напоминают только бетонные тумбы между деревьями в лесу, которые когда-то были фундаментом.