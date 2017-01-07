Переселенцы из Донбасса радуют закарпатцев рождественскими колядками (ВИДЕО)

06.01.2017 (11:07)

Переселенцы с Донбасса радуют Закарпатье рождественскими колядками

Рейтинг: 1

То, что колядования - не пережитки прошлого, а неотъемлемая часть нашего времени, открыли для себя в Закарпатье переселенцы из Донбасса.Чтобы разбавить серые будни урбанизированного города хотя бы каплей рождественского чуда, ужгородцы, а среди них и переселенцы из ныне оккупированных россиянами территорий, организовались петь колядки. Говорят, озабоченных горожан хотят порадовать накануне большого праздника.Подробнее смотрите в видеосюжете "5 канала":