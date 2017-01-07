В Украине может появиться купюра в 1000 гривен

06.01.2017 (15:44)

НБУ думает ввести купюру в 1000 гривен

В Нацбанке считают оптимальным введение новой купюры в 1000 гривен. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Таким образом он подтвердил намек Валерии Гонтаревой возможность появления в Украине купюры большого номинала.

На вопрос журналистов об опасности введения такой банкноты, Сологуб согласился, что в целом появление 1000 гривен может стимулировать теневую экономику.

Однако, заместитель Гонтаревой уточнил, что нововведение может стать оптимальным для украинской экономики.

"Если ты делаешь действительно крупную купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят о евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодилеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась денежная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры ", - пояснил Сологуб.

Впрочем заместитель главы НБУ отказался прокомментировать, кто изображен на купюре, однако уточнил, что интрига будет держаться недолго.

Напомним, что ранее на появление 1000-гривневой купюры намекнула глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире Радио Вести. Ведущий спросил ее, не появится такая банкнота в следующем году в связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 гривен. Периодически в Сети появляется информация, что такая банкнота уже есть, и на ней изображен писатель Пантелеймон Кулиш. "Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а другое пока давайте придержим в тайне", - ответила Гонтарева.

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