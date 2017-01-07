В Европе установились аномальные холода и прошли сильные снегопады

08.01.2017 (07:29)

Сильные снегопады накрыли курорты Греции, Италии и Турции

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Жертвами холодов стали уже более двадцати человек.

Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза. Правда, до рекордной отметки в минус 52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года.

17 жертв в Польше и Италии

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались десять человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

Московский рекорд

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов. Ночь на Рождество - с температурой 29,9 градуса ниже нуля - синоптики назвали самой холодной в российской столице за последние 120 лет.

Сильные снегопады и низкая температура распространились на страны Южной Европы, в том числе на популярные у туристов курорты в Греции и Италии. Об этом сообщает AP.

В Италии резкое понижение температуры привело к гибели пяти бездомных. Сильный снегопад и ветер привели к перенаправлению рейсов, задержке паромов, отмене поездов и закрытию дорог. В некоторых школах на юге Италии было решено не проводить занятия в понедельник, так как в некоторых местах покров снега достиг метра, сообщает информационное агентство ANSA. Холод не пощадил солнечный Рим. Фонтаны на площади Святого Петра замерзли в течение ночи, струи воды превратились в сосульки.

В греческом городе Салоники температура упала до -7 градусов по Цельсию, и ожидается на уровне -10 градусов по Цельсию в воскресенье, по данным Норвежского метеорологического института. Несколько греческих островов, популярных у туристов за солнечную и теплую погоду, окутаны снегом. В северной Греции перекрыты ряд дорог.

В Турции сильный снегопад накрыл Стамбул. Национальный перевозчик Turkish Airlines отменил более 650 рейсов, закрыта паромная переправа через Босфор. Турецкое информационное агентство Dogan сообщает, что одна из главных магистралей в Стамбуле практически превратилась в стоянку после того, как водители покинули свои автомобили в пятницу вечером, чтобы добраться домой пешком.

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