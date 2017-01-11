Таинственные легенды Ужгорода и вкусные рецепты (ВИДЕО)

10.01.2017 (19:17)

Рейтинг: 3

Прежде всего, цикл сюжетов «Мой путеводитель» отправился в визитку города - ужгородский замок. Его стены до сих пор хранят немало тайн. Говорят, что здесь замурована заживо дочь бывшего обладателя замка графа Другета за то, что намеревалась показать тайный вход врагу, в которого влюбилась.Кроме этого, повар местного ресторана научит готовить «рокот крумпли».Корреспондент «Завтрак с 1+1» отправился в областной центр Закарпатья.Отправляемся через горные перевалы Карпат на Запад - в уютный Ужгород. Он небольшой, но если хорошенько рассмотреть его, маловато будет даже целых выходных. Больше смотрите в сюжете.