Таинственные легенды Ужгорода и вкусные рецепты (ВИДЕО)
10.01.2017 (19:17)
Рокот-крумпли
Прежде всего, цикл сюжетов «Мой путеводитель» отправился в визитку города - ужгородский замок. Его стены до сих пор хранят немало тайн.
Говорят, что здесь замурована заживо дочь бывшего обладателя замка графа Другета за то, что намеревалась показать тайный вход врагу, в которого влюбилась.
Кроме этого, повар местного ресторана научит готовить «рокот крумпли».
Корреспондент «Завтрак с 1+1» отправился в областной центр Закарпатья.
Отправляемся через горные перевалы Карпат на Запад - в уютный Ужгород. Он небольшой, но если хорошенько рассмотреть его, маловато будет даже целых выходных. Больше смотрите в сюжете.