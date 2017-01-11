Уходя, гасите всех! Обама выступил с прощальной речью

11.01.2017 (11:53)

The Guardian называет конец правления Обамы «кровавым»

Барак Обама, получивший в 2009 году нобелевскую премию мира за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами", выданных авансов как миротворец, по общему признанию, не оправдал. И его сменщику придется "разгребать завалы", среди которых и испорченные отношения с Россией, и военные конфликты в различных точках мира.

Иранская ядерная сделка и возобновление дипломатических отношений с Кубой, к сожалению, едва ли не единственные достижения Обамы без боевых действий, пишет в The Guardian Медея Бенджамин – автор книги «Война дронов: убийство с помощью пульта дистанционного управления». Она называет конец правления Обамы «кровавым».

Будучи кандидатом в президенты США, Обама обещал покончить с войнами, начатыми Джорджем Бушем-младшим. Однако нынешний американский лидер покидает свой пост, «провоевав» дольше любого другого президента США.

Обама также является единственным американским лидером, стоявшим во главе государства два полных срока, когда страна находилась в состоянии войны.

Барак Обама сократил число американских солдат, воюющих в Афганистане и Ираке, отмечает Бенджамин, добавляя, что вместе с тем он резко увеличил число «воздушных войн» и применение сил специальных операций по всему миру. По ее данным, в 2016 году американские силы спецопераций базировались в 138 странах (70% стран мира), что является «ошеломляющим скачком» на 130% со времен администрации Буша.

Ссылаясь на данные американского специалиста по внешней политике и нацбезопасности Мики Зенко и Пентагона, автор также отмечает, что в 2016 году США сбросили на другие страны не менее 26 171 бомбы. «Это означает, что каждый день в прошлом году американские военные сбрасывали на военных или гражданских лиц за рубежом 72 бомбы – это три бомбы каждый час 24 часа в сутки», – говорится в статье.

Уже сейчас понятно, какое наследство достанется новому президенту США Дональду Трампу от уходящего Обамы..