Депутат-сутенер устроил бизнес на борделе со школьницами (ФОТО +18)

11.01.2017 (13:04)

Украинский депутат-сутенер организовал бордель со школьницами

Депутат организовал свой собственный Интернет-бордель в селе Почапинцы, что на Тернопольщине. Будущими проститутками становились влюбленные в него девушки, которых человек находил в социальных сетях. Своим жертвам сутенер представлялся бизнесменом и говорил, что хочет одружитися.

«В связи со своей занятостью последний просил девушек о том, чтобы они сбрасывали ему фото интимного характера для того, чтобы он лучше разглядел девушку для отношений», - рассказал старший оперуполномоченный в Тернопольской области Александр Буняк.

Когда человек получал желаемое фото, от нежной романтики не оставалось и следа. Вместо этого он угрожал обнародовать интимные фотографии, а чтобы этого не произошло, заставлял доверчивых девушек заниматься проституцией. Клиентов для них так же искал в Интернете.

«Средства, которые поступали, они отдавали указанном гражданину. Час таких услуг стоил от 600 до 1000 гривен. Предоставляли указанные услуги они в гостиницах города Тернополь», - говорит Александр Буняк.

Последней жертвой депутата-сутенера стала 15-летняя школьница из города Дубно, что на Ровенщине. Доверчивая девушка тоже выслала мужчине интимные фото, а стать проституткой она отказалась. Как следствие, ее откровенные фото сразу увидела вся школа.

«На страничке в социальной сети появились фотографии обнаженной ученицы нашей школы. И мы начали говорить с ней. Она сказала, что она высылала эти фото мужчине, который с ней познакомился», - говорит заместитель директора школы №5 г. Дубно Оксана Мельник.

Появление фото интимного характера несовершеннолетней девушки вызвало в маленьком городе настоящий скандал. Девушка была вынуждена оставить школу, а ее обидчиком занялась полиция. Правоохранителям известны четыре его жертвы. В Почапинцах, где жил и работал депутат, до сих пор не могут поверить, что этот человек и есть тот самый Интернет-сутенер.

«Все шокированы, потому что он такой тихий, скромный человек», - говорит жительница села. Депутату инкриминируют сразу 4 статьи Уголовного кодекса Украины, поэтому человек может получить до 10 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения, и до завершения судебного разбирательства сутенер будеи находиться под круглосуточным домашним арестом.

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