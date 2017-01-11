Ужгород - город мини-скульптур с изысканными сладостями (ВИДЕО)

|В Ужгороде насчитывается около тридцати мини-скульптур
Сегодня "Завтрак с 1+1" отправился на поиски популярных ужгородских мини-скульптур чтобы узнать, кто их создает. А также попробует сладенького по рецепту известного на всю Европу ужгородского кондитера.
В начале этой недели "Завтрак с 1+1" отправился через горные перевалы Карпат на Запад - в уютный Ужгород и рассказал о Самых известных достопримечательностях Ужгорода (ВИДЕО)
Как сообщал сегодня UA-Reporter, Самый известный кондитер Закарпатья Валентин Штефаньо представил на суд сладкоежкам новый свой шедевр - конфеты "Карпатский кругляк" (ФОТО)