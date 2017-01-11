В Закарпатье службы жизнеобеспечения готовятся к осложнению погодных условий

11.01.2017 (16:49)

Службы жизнеобеспечения Закарпатья готовятся к осложнению погодных условий

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, 11 января, под председательством главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, с участием руководителей служб жизнеобеспечения и управления ГСЧС в области, состоялось селекторное совещание с руководителями райгосадминистраций и горисполкомов.

На повестке дня - меры по предупреждению и реагированию на возможные чрезвычайные события и ситуации, а также обеспечения жизнедеятельности объектов социальной направленности.

По прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, на протяжении 12-14 января по территории области и Ужгорода ожидается ухудшение погодных условий. Днем 12-го умеренный снег, 13-го и ночью 14-го января - сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег. Ожидаемое количество осадков 5-12 мм., А на территории Великоберезнянского, Воловецкого, Свалявского, Межгорского, Тячевского и Раховского районов до 20-25 мм. Местами налипание мокрого снега, сложные отложения, гололед, гололедица. В течение суток 13 января в горной части территории области усиление ветра 15-20 м/с, местами метели. 13-14 января повышение дневных температур воздуха от 2° мороза до 3° тепла, ночных - до 3-8° мороза.

Как рассказал во время своего доклада начальник Управления ДСНС Украины в Закарпатской области Роман Гудак, подразделения ГСЧС готовы к выполнению действий по назначению. Вместе с тем, всем службам необходимо работать комплексно и на опережение. В частности, во время осложнения движения автомобильного транспорта на автодорогах области необходимо приостанавливать движение тяжелогабаритного транспорта. Также провести соответствующую разъяснительную работу среди отдыхающих чтобы на период до улучшения погодных условий воздержались от дальних поездок автотранспортом и походов в горы и тому подобное.

Подытоживая выступления докладчиков, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль дал ряд поручений руководителям районов и соответствующих структур, чтобы обеспечить надлежащие условия функционирования объектов социальной направленности, подготовить соответствующую технику для расчистки автодорог и перевалов от снежных заносов, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии населению и системам жизнеобеспечения и т.п.

Область должна справиться с любыми рисками и нестандартными ситуациями - подытожил руководитель области Геннадий Москаль.

Напомним, в начале января В Ужгородском горсовете прошло заседание оперативного штаба