ДТП возле Мукачево: Рейсовый автобус вылетел в кювет (ФОТО)

|Возле Мукачево едва не столкнулись автобус и легковушка
Сегодня 13 января, на автодороге "Киев-Чоп" на повороте в село Клячаново произошло дорожно-транспортное происшествие. Едва не столкнулись автомобиль "Фольксваген" и пассажирский автобус "Эталон", выполнявший рейс Мукачево-Ужгород. В результате чего автобус вылетел в кювет.
Как рассказали свидетели происшествия, в Ракошино автомобиль на их глазах занесло и автобус свернул в сторону, водитель не справился с управлением, и вылетел в кювет.
В ДТП никто не пострадал, пассажиры отделались испугом.
На месте работали патрульные полицейские, сообщают в УПП Ужгорода и Мукачево.
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