ДТП возле Мукачево: Рейсовый автобус вылетел в кювет (ФОТО)

13.01.2017 (15:34)

Возле Мукачево едва не столкнулись автобус и легковушка

Сегодня 13 января, на автодороге "Киев-Чоп" на повороте в село Клячаново произошло дорожно-транспортное происшествие. Едва не столкнулись автомобиль "Фольксваген" и пассажирский автобус "Эталон", выполнявший рейс Мукачево-Ужгород. В результате чего автобус вылетел в кювет.

Как рассказали свидетели происшествия, в Ракошино автомобиль на их глазах занесло и автобус свернул в сторону, водитель не справился с управлением, и вылетел в кювет.

В ДТП никто не пострадал, пассажиры отделались испугом.

На месте работали патрульные полицейские, сообщают в УПП Ужгорода и Мукачево.

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