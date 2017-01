Разведка США признала компромат на Трампа фальшивкой

14.01.2017 (19:23)

Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка"

Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой. Об этом сегодня написал на своем микроблоге в Twitter сам избранный президент США.

"Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка", - написал он.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Перед этим сообщалось, что «компромат» готовила лондонская Orbis Business Intelligence Ltd., сотрудниками которой являются экс-агенты британских спецслужб.

В воскресенье, 15 января, за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, Украину посетит действующий вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Пока что подробности встречи не сообщают.