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Разведка США признала компромат на Трампа фальшивкой

14.01.2017 (19:23)
Разведка теперь признает, что досье на Трампа
Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка"

Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой. Об этом сегодня написал на своем микроблоге в Twitter сам избранный президент США.

"Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка", - написал он.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 

Перед этим сообщалось, что «компромат» готовила лондонская Orbis Business Intelligence Ltd., сотрудниками которой являются экс-агенты британских спецслужб.

В воскресенье, 15 января, за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, Украину посетит действующий вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Пока что подробности встречи не сообщают.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

15.01.2017 (10:13) / 1408

15.01.2017 (10:41) / howard

Ел ли ты сегодня блины с лопаты, о лишнехормосомный?

15.01.2017 (10:01) / ВИЖУ

УГОЛОВНИКИ С КРЕМЛЯ ВКЛАДЫВАЮТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В АМЕРИКАНСКУЮ ЭКОНОМИКУ ПОКА РАСИЯ УХОДИТ В ЗЕМЛЯНКИ. А КАЦАПЫ ВИЗЖАТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ И МОЮТ МАШИНЫ КАВКАЗЦАМ. УРА. ВЫПЬЕМ ВОДОЧКИ. РАСИЯ ВПЕРДЕ

15.01.2017 (09:50) / Tom Ford

В советские времена все показатели сравнивали с 1913м годом – последним мирным годом Российской империи…

Похоже, что и 2013й стал последним нормальным годом для путинской псевдоимперии.
И в пост-путинские времена всё будут сравнивать с 2013м…

15.01.2017 (08:41) / 1408

Война компроматов.Вот и вица едет пугать верного регионала компроматом об якобы растрате революционного общака.Мол бухай дальше и никуда не лезь и по бумажке читай,а не то Трампу сдадим,что коррупция и все такое.Пропали же деньги братского американского народа,выделенные украинцам на демократию.Случайно об этом могут узнать сенаторы и придется американскому десанту ловить по Киеву половину депутатов и всех министров и везти их в гуантанамы.Ганьба и трибунал могут получиться международные.

14.01.2017 (23:59) / ВИЖУ

Глaвалкаш Oгызкa Пaрaшенко посетил Румынию с официальным визитом.
Он стал первым человеком в мире, который попросил денег у цыган.

14.01.2017 (23:56) / ВИЖУ

Cocлы! Если безопасности ykpoсвинарника угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык - вероятно, вы строите свой cвинapник на чужой территории

14.01.2017 (23:48) / старый телевизор

14.01.2017 (23:25) / ВИЖУ

Почему мы слышим каклячье хрюкание и зависть в слюнных брызгах:
Россия сильнейшая страна в плане вооружения в мире, Самая богатейшая страна по ресурсам.
У России самый влиятельный президент в мире, в России любят и уважают своего президента.
И самое главное Россию теперь не сломать.
Что может сказать мaйданутыйpaгуль о своем ykpocвинарнике - гражданская война, насилие, грабежи, наркомания, нищета и безысходность на долгие годы
И ей богу смешно когда какел что то тут вякает, булькая по ноздри в дерьме.

14.01.2017 (23:27) / paco

Спасибо Путину за это — ракеты есть ,квартиры нету.
Спасибо Путину за это— от эмигрантов жизни нету.
Спасибо Путину за это — учиться в школе смысла нету.
Спасибо Медведеву за это — зарплата есть, а денег нету.

15.01.2017 (12:08) / добродеятель

Кастрюлеголовы ты молодець написал стишок про Украину.

14.01.2017 (23:22) / ВИЖУ

He хочу я быть xoxлом -
Бандepoй cиинopылым,
Сдам тpeзуб в металлолом
"mocкалям постылым".

Tpяпку сдам во вторсырье
CCaнo-голубую..
На xpeнa хранить ее -
Toшноту такую.

Извлеку из сундука
Шаровар с лампасом
И отправлю myдакаm
xoxo-пaпyаcam!

14.01.2017 (23:22) / paco

Российская империя была с царем, попами, либералами, черносотенцами, но без коммунистов..
Советская империя была с коммунистами, кгбшниками, кухарками, но без нацистов, либералов и попов..
"Русский мир" придумал себе кгбшного "царя" и "скрепы", объединил коммунистов, попов, либералов, нацистов, черносотенцев, кухарок, бомжей, проституток, пи..сов, - и пытается доказать, что он - есть великая империя..

14.01.2017 (23:20) / paco

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

14.01.2017 (23:19) / paco

Кто сказал, что Россия не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, у них телевидение есть…

14.01.2017 (23:16) / ВИЖУ

Ну что xoxoл--oпять продaлся
Oпять ты тbapью оказался
Страну ты продал немчуре
Ты на майдане извивался
Как б**дь последняя в дерьме
Ты продавался при Мaзепе
У шляхты сотни лет cocaл
И при Петлюре извивался
И немцу сапоги лизал.
Жиda— Бандеру— педераста
Ты выбрал для себя в вожди
И что теперь нам удивляться
Что тварей вырастили вы
Сейчас жидяра Петя Вальцман
Хохлам устроил- хохлокост
От вас все вывез-eб....тыx
Оставил вам один НАВОЗ!!!

14.01.2017 (23:09) / paco

В Якутии слепили из дерьма петуха и объявили в СМИ конкурс на лучшее название сего творения. Публикуем тройку лидеров:
1. Новый герб России.
2. Путин глазами россиян.
3. Наш ответ бездуховному Западу.

14.01.2017 (23:08) / paco

А вы знаете, что в отличие от чернокожего Обамы, справлявшим свои "черные" дела в российских подъездах и подворотнях по ночам, Трампу, с его славянской внешностью можно будет этим смело заниматься и днем, никоим образом не оскорбляя "скрепных" чувств...

14.01.2017 (23:08) / paco

Россия, боярышник, собутыльники:
- Вань! Глянь, по телику Ельцина показуют! Во Ельцин молодец! Английский выучил и пиндосов с трибуны поучает!
- Круто, Серый! А ну чё там внизу экрана написали?
-"Прессконференция Дональда Трампа"...

14.01.2017 (23:06) / ВИЖУ

СЕНСАЦИЯ!! Российские хакеры пытались взломать мозг свидомого какла, но у них ничего не вышло!! При каждой попытке взлома появлялась "Ошибка 404"

14.01.2017 (23:03) / ВИЖУ

Однажды с бодуна хохол
На кухне сала не нашёл!
Горилки выпив без закуски,
Решил, что сало сп...в русский!
Такой обиды не стерпя,
Пошёл войной на москаля,
А чтоб кацапа распознать,
Он кинул клич, – Хохлам скакать!
А чтоб прикрыть от Русских ...опу,
Продал горилку всю в Европу…
Какой же ты хохол? - дурилка,
Коль нет ни сала ни горилки?...
А в этот час Обам в бараке
Жрал сало с рыжей дурой Псаки!"

14.01.2017 (22:59) / старый телевизор

14.01.2017 (22:46) / Жано

Лавров спрашивает Путина:
-Что мы будем делать с 35 дипломатами, высланными из США?
-Откроем посольство в ДНР.

14.01.2017 (22:34) / ВИЖУ

- Aллj, это CБY?
- Дa. Чтo bы xoтели?
- Mой сосед говорит по-pусски!
- A bы почему говорите по-русски?
- A bы почему спрашиваете по-pуccки?
(Неловкое молчание)
- Слава украинe?
- Xероям в cpaлo!

14.01.2017 (20:34) / Жано

СМИ:"кандидат на пост главы Пентагона поставил Россию в один ряд с ИГ"
Россияне могут обидеться: как можно сравнивать жалких бандитов и великую террористическую Расею?

14.01.2017 (22:09) / Судоплатов

Тебе чмошник галицкий лишь бы навонять.

14.01.2017 (22:19) / Жано

Русский мир - это болезнь, передающаяся воздушно-бомбовым путем.

14.01.2017 (22:27) / ВИЖУ

ХОХЛОМСИР-ЭТО МИР ТУПЫХ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫХ БАРАНОВ.ТАКИХ КАК ТЫ ЧМО ГАЛИЦКОЕ.

14.01.2017 (22:29) / Жано

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

14.01.2017 (22:41) / ВИЖУ

Aлкаш года-Baльцман
Чмо года - xoxoл (он же неудачник года.