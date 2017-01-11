Разведка США признала компромат на Трампа фальшивкой

|Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка"
Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой. Об этом сегодня написал на своем микроблоге в Twitter сам избранный президент США.
"Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка", - написал он.
INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Перед этим сообщалось, что «компромат» готовила лондонская Orbis Business Intelligence Ltd., сотрудниками которой являются экс-агенты британских спецслужб.
В воскресенье, 15 января, за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, Украину посетит действующий вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Пока что подробности встречи не сообщают.
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 3
Рейтинг: -1
Ел ли ты сегодня блины с лопаты, о лишнехормосомный?
Рейтинг: -2
УГОЛОВНИКИ С КРЕМЛЯ ВКЛАДЫВАЮТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В АМЕРИКАНСКУЮ ЭКОНОМИКУ ПОКА РАСИЯ УХОДИТ В ЗЕМЛЯНКИ. А КАЦАПЫ ВИЗЖАТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ И МОЮТ МАШИНЫ КАВКАЗЦАМ. УРА. ВЫПЬЕМ ВОДОЧКИ. РАСИЯ ВПЕРДЕ
Рейтинг: 2
В советские времена все показатели сравнивали с 1913м годом – последним мирным годом Российской империи…
Похоже, что и 2013й стал последним нормальным годом для путинской псевдоимперии.
И в пост-путинские времена всё будут сравнивать с 2013м…
Рейтинг: 2
Война компроматов.Вот и вица едет пугать верного регионала компроматом об якобы растрате революционного общака.Мол бухай дальше и никуда не лезь и по бумажке читай,а не то Трампу сдадим,что коррупция и все такое.Пропали же деньги братского американского народа,выделенные украинцам на демократию.Случайно об этом могут узнать сенаторы и придется американскому десанту ловить по Киеву половину депутатов и всех министров и везти их в гуантанамы.Ганьба и трибунал могут получиться международные.
Рейтинг: 6
Глaвалкаш Oгызкa Пaрaшенко посетил Румынию с официальным визитом.
Он стал первым человеком в мире, который попросил денег у цыган.
Рейтинг: 2
Cocлы! Если безопасности ykpoсвинарника угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык - вероятно, вы строите свой cвинapник на чужой территории
Рейтинг: 3
Рейтинг: 3
Почему мы слышим каклячье хрюкание и зависть в слюнных брызгах:
Россия сильнейшая страна в плане вооружения в мире, Самая богатейшая страна по ресурсам.
У России самый влиятельный президент в мире, в России любят и уважают своего президента.
И самое главное Россию теперь не сломать.
Что может сказать мaйданутыйpaгуль о своем ykpocвинарнике - гражданская война, насилие, грабежи, наркомания, нищета и безысходность на долгие годы
И ей богу смешно когда какел что то тут вякает, булькая по ноздри в дерьме.
Рейтинг: -6
Спасибо Путину за это — ракеты есть ,квартиры нету.
Спасибо Путину за это— от эмигрантов жизни нету.
Спасибо Путину за это — учиться в школе смысла нету.
Спасибо Медведеву за это — зарплата есть, а денег нету.
Рейтинг: 0
Кастрюлеголовы ты молодець написал стишок про Украину.
Рейтинг: 0
He хочу я быть xoxлом -
Бандepoй cиинopылым,
Сдам тpeзуб в металлолом
"mocкалям постылым".
Tpяпку сдам во вторсырье
CCaнo-голубую..
На xpeнa хранить ее -
Toшноту такую.
Извлеку из сундука
Шаровар с лампасом
И отправлю myдакаm
xoxo-пaпyаcam!
Рейтинг: -4
Российская империя была с царем, попами, либералами, черносотенцами, но без коммунистов..
Советская империя была с коммунистами, кгбшниками, кухарками, но без нацистов, либералов и попов..
"Русский мир" придумал себе кгбшного "царя" и "скрепы", объединил коммунистов, попов, либералов, нацистов, черносотенцев, кухарок, бомжей, проституток, пи..сов, - и пытается доказать, что он - есть великая империя..
Рейтинг: 0
Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.
Рейтинг: -4
Кто сказал, что Россия не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, у них телевидение есть…
Рейтинг: 1
Ну что xoxoл--oпять продaлся
Oпять ты тbapью оказался
Страну ты продал немчуре
Ты на майдане извивался
Как б**дь последняя в дерьме
Ты продавался при Мaзепе
У шляхты сотни лет cocaл
И при Петлюре извивался
И немцу сапоги лизал.
Жиda— Бандеру— педераста
Ты выбрал для себя в вожди
И что теперь нам удивляться
Что тварей вырастили вы
Сейчас жидяра Петя Вальцман
Хохлам устроил- хохлокост
От вас все вывез-eб....тыx
Оставил вам один НАВОЗ!!!
Рейтинг: -2
В Якутии слепили из дерьма петуха и объявили в СМИ конкурс на лучшее название сего творения. Публикуем тройку лидеров:
1. Новый герб России.
2. Путин глазами россиян.
3. Наш ответ бездуховному Западу.
Рейтинг: -4
А вы знаете, что в отличие от чернокожего Обамы, справлявшим свои "черные" дела в российских подъездах и подворотнях по ночам, Трампу, с его славянской внешностью можно будет этим смело заниматься и днем, никоим образом не оскорбляя "скрепных" чувств...
Рейтинг: -5
Россия, боярышник, собутыльники:
- Вань! Глянь, по телику Ельцина показуют! Во Ельцин молодец! Английский выучил и пиндосов с трибуны поучает!
- Круто, Серый! А ну чё там внизу экрана написали?
-"Прессконференция Дональда Трампа"...
Рейтинг: 4
СЕНСАЦИЯ!! Российские хакеры пытались взломать мозг свидомого какла, но у них ничего не вышло!! При каждой попытке взлома появлялась "Ошибка 404"
Рейтинг: 5
Однажды с бодуна хохол
На кухне сала не нашёл!
Горилки выпив без закуски,
Решил, что сало сп...в русский!
Такой обиды не стерпя,
Пошёл войной на москаля,
А чтоб кацапа распознать,
Он кинул клич, – Хохлам скакать!
А чтоб прикрыть от Русских ...опу,
Продал горилку всю в Европу…
Какой же ты хохол? - дурилка,
Коль нет ни сала ни горилки?...
А в этот час Обам в бараке
Жрал сало с рыжей дурой Псаки!"
Рейтинг: 6
Рейтинг: 2
Лавров спрашивает Путина:
-Что мы будем делать с 35 дипломатами, высланными из США?
-Откроем посольство в ДНР.
Рейтинг: 6
- Aллj, это CБY?
- Дa. Чтo bы xoтели?
- Mой сосед говорит по-pусски!
- A bы почему говорите по-русски?
- A bы почему спрашиваете по-pуccки?
(Неловкое молчание)
- Слава украинe?
- Xероям в cpaлo!
Рейтинг: 2
СМИ:"кандидат на пост главы Пентагона поставил Россию в один ряд с ИГ"
Россияне могут обидеться: как можно сравнивать жалких бандитов и великую террористическую Расею?
Рейтинг: -4
Тебе чмошник галицкий лишь бы навонять.
Рейтинг: -3
Русский мир - это болезнь, передающаяся воздушно-бомбовым путем.
Рейтинг: 4
ХОХЛОМСИР-ЭТО МИР ТУПЫХ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫХ БАРАНОВ.ТАКИХ КАК ТЫ ЧМО ГАЛИЦКОЕ.
Рейтинг: 0
Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:
Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»
Рейтинг: -3
Aлкаш года-Baльцман
Чмо года - xoxoл (он же неудачник года.