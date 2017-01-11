Гороскоп на неделю (16 - 22 января)

15.01.2017 (10:59)

Недельный гороскоп с 16 по 22 января

Что вам предсказывают звезды на этой неделе знакам Зодиака? Астрологический прогноз на неделю расскажет каждому о благоприятных днях и предостережет от ненужных поступков, предскажет о том, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни, и о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю.

Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!





Павел Глоба рассказал, что ждет украинцев в 2017 году

Овен



С заоблачных высот придется спуститься на землю, больше у вас шансов на успех в реальности, а не в воображении. Будьте прагматичны. В семейном споре не стоит занимать активную позицию, лучше вообще постараться от него уйти. В выходные может воплотиться в жизнь ваше давнишнее желание. На этой неделе не исключены осложнения с деловыми партнерами, возможен разумный компромисс, но не более того. Будьте осторожны при общении с коллегами и начальством, не все ваши планы и высказывания придутся им по душе, раздор среди коллег может стать причиной достаточно серьезного конфликта. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей. В пятницу будут благоприятны поездки и путешествия. Не переносите намеченный отдых.

Телец



Для вас сейчас самый главный вопрос — вопрос карьеры. Однако вам нужно посвятить побольше времени семье. А наедине с собой вам необходимо определить, чего вы хотите от жизни. Постарайтесь изменить систему ценностей. Старайтесь помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. В начале недели вероятно нарушение обязательств и, как следствие, конфликт с партнерами. Не стоит его развивать, и усиливать. Вам удастся помочь родственникам, но для этого придется приложить немало усилий. В четверг вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством. Помните о том, что критика должна быть конструктивной. Предложите что-то лучшее, а не просто скажите нет. На этой неделе дети будут радовать вас своими успехами и достижениями. В воскресенье избегайте поездок, не нужных вам лично.

Близнецы



Ваши решительность и активность поволят осуществиться большей части ваших планов и замыслов. У вас хватит запала и энергии поддерживать и координировать действия коллег. Постарайтесь не планирвать ничего серьезного на выходные, они пройдут легкомысленно. Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете желанного успеха и общественного признания. Однако во вторник или в среду некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом и то лишь в том случае, если вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания, чтобы воплотить задуманное в жизнь. В понедельник и среду вас в буквальном смысле могут завалить работой, однако не забывайте о личной жизни. Во второй половине недели больше времени уделяйте себе.

Рак



Неплохо складывающиеся деловые отношения могут неожиданно перейти в другую плоскость. Не исключено, что какой-то проект вам придется начинать сначала. Постарайтесь быть адекватны ситуации и тогда можно сделать намного больше, чем запланировано. Не отказывайтесь от приглашения друзей, вы хорошо проведете время. Ваша добросовестная работа имеет все шансы быть отмечена похвалой или повышением. Во вторник много интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми. Вас могут пригласить в очень интересный проект. Важные дела желательно намечать на четверг, возможны перспективные предложения. В выходные найдите время для загородной прогулки.

Лев



Вам предстоит сделать немало: вместо рабочих проблем появятся домашние, вы будете буквально нарасхват.Но все же постарайтесь придерживаться философских взглядов на происходящее. В выходные будьте осторожны, опасайтесь интриг и подлости. На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и остроумие будут мобилизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то вам грозит романтическое знакомство. Если вы довольны жизнью и не хотите ее менять, можно расслабиться и наслаждаться тем, что имеете. С понедельника задайте четкий ритм работы и неукоснительно придерживайтесь его. В воскресенье только активный отдых позволит восстановить силы, лежание на диване превратит вас в подобие киселя.

Дева



Помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. При общении с родственниками могут возникнуть неожиданные ситуации, которые повлекут совсем нешаблонные действия с вашей стороны. Ваши советы, данные близким людям, будут весьма своевременны и могут помочь им улучшить состояние своего здоровья. На этой неделе, возможно, вам поступит предложение, которое позволит вам прилично заработать. Только лучше не раскачиваться слишком долго, иначе можно потерять благосклонность Фортуны. Предпримите первые шаги во вторник, тогда первый результат вы получите уже в конце недели. В середине недели возможны претензии начальника и коллег по работе из-за мелких просчетов, досадных огрехов и опозданий. В выходные дни отправляйтесь на лыжную прогулку или на каток.

Весы



Вы можете стать заметной фигурой в обществе. Ваши ум, чувство юмора и опыт будут полезны вашему окружению. Только не стоит слишком задирать нос и выглядеть высокомерно. Встречу с друзьями лучше запланировать на выходные. Эта неделя может открыть перед вами блестящие перспективы, стоит только быть внимательным и не лениться. В делах ищите для себя пользу, но не забывайте учитывать интересы партнеров. Девиз этой недели: "Движение вперед!". Иначе вас ждет застой и разлад с собой, потому что работа или отношения вам просто наскучат.

Скорпион



Все дела лучше отложить. Имейте ввиду, что очень многое из того, что вы пожелаете, может сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все лишнее. В выходные вы можете прекрасно повеселиться на дружеской вечеринке, за городом, где вы почувствуете себя душой компании. Вы можете осуществить практически все замыслы в сфере бизнеса, заключайте необходимые договора и контракты. Вас ждет прибыль и премия. Вы будете полны оптимизма, новых идей и планов. Боритесь с унынием, и ваши усилия будут вознаграждены. В личной жизни вас ждут весьма приятные события и романтические встречи.

Стрелец



Доверяйте своей интуиции. Вероятны непродолжительные, но важные мероприятия. Вероятно знакомство с людьми, которым будут интересны ваши проблемы. В выходные будет важным сохранять хладнокровие и выдержку и не поддаваться на провокации со стороны, которых может оказаться в избытке. В начале недели есть вероятность, что ваши планы войдут в противоречие с планами вашего начальства. Стоит найти разумный компромисс. В четверг и субботу не увлекайтесь походами по распродажам: можно купить много ненужного. В воскресенье не мучайте себя домашними хлопотами - лучше найдите время для отдыха, поленитесь, поваляйтесь на диване с книжкой.

Козерог



Самой важной задачей будет обретение влиятельных связей и получение достоверной информации. Хорошо бы заняться завершением незаконченных дел, особенно мелких. Не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при общении с давно знакомыми людьми, есть вероятность разрыва отношений и ссоры. Желательно не откладывать завершение важных дел и, наконец, принять окончательное решение в профессиональной сфере. Вам пригодится такое качество как коммуникабельность, оно поможет вам добиться успеха. Постарайтесь реально оценивать свои возможности, и не огорчаться в случае внезапной неудачи, просто исправьте допущенные ошибки и промахи. Суббота - удачный день, вы многое успеете.

Водолей



Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Сохраняйте честность в отношениях, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Вы можете почувствовать , что накопившиеся дела не терпят отлагательств. Вам удасться сделать все, что необходимо. Эта неделя - время укрепления вашего авторитета. Вы почувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в любой ситуации. Во вторник вы сможете случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную для вас информацию, которую можно и нужно использовать в своих целях. В пятницу вы можете обрести долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос.

Рыбы



Пора подведения итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите побольше внимания детям, им необходим ваш совет. На этой неделе многим представителям этого знака птица удачи может прилететь прямо на руки. Теперь важно не испугаться внезапной радости и не начать излишне суетиться. В середине недели постарайтесь отказаться от любых поездок и не пускать в дом посторонних людей. Важно избегать перегрузок на работе, излишняя занятость не только не оставит времени, чтобы радоваться жизни, но может негативно отразиться на здоровье. Выходные стоит посвятить решению семейных проблем, уделите внимание детям.



