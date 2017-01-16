Стал известен месяц когда Путин нападет на Киев

|Путин уже полностью готов к нападению на Киев
Кремль полным ходом готовит полномасштабную войну с Украиной: стал известен месяц, когда Путин может нанести первый военный удар
Россия полным ходом ведет подготовку к полномасштабной войне с Украиной, при этом август станет самым опасным в плане потенциальной войны. Об этом заявил известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Он подчеркнул, что Россия готовит масштабные учения, которые уже получили название "Запад-2017". Фельгенгауэр прогнозирует, что участие в учениях примут до 500 тысяч российских солдат.
Контрольная дата начала учений уже названа - 15 августа текущего года. Эксперт отметил, что это не гарантирует начала военных действий само по себе, однако подготовка России к крупной региональной войне идет на полной скорости.
И эта подготовка ведется совсем не против 4 батальонов НАТО, которые развернули в Румынии и Польше. В этот момент будет закончено строительство железной дороги в обход Украины, что позволит Кремлю перебрасывать силы танковых батальонов из Центрального в Южный военный округа России. При этом именно железная дорога является основой мобильности российской армии.
Фельгенгауэр добавил, что август является хорошим временем для инициации крупной войны, которая потенциально может начаться.
В соцсетях патриоты пишут , что не верят в этот очередной вброс про август - по их информации Путин нападет 20 февраля на Масленицу, когда боеготовность ВСУ будет максимально низкой ... и целью его наступления будет Киев.
Рейтинг: -51
Комментарии
Рейтинг: 3
Путин нападёт, завоюет, порядок наведёт, накормит, напоит, обогреет ..... агащЯз, раскатали губу, скакуны кастрюлеголовые :-)) Узбагойдезь, ребятижге, не нападёт .... сами, всё сами.
Рейтинг: 20
Нашли дураков воевать друг с другом. Пусть Петро с Володимиром на татами сойдутся и решат кто кого и у кого длиннее.
Рейтинг: 18
Путин не просто нападёт, а ещё и введёт.
Рейтинг: 43
В каком году нападет уточните пожалуйста! А то ждем ждем , а он не нападает...
Рейтинг: 25
Дурень думкою багатіє.
Рейтинг: 26
Капец скакунам!