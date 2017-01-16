Стал известен месяц когда Путин нападет на Киев

16.01.2017 (07:33)

Путин уже полностью готов к нападению на Киев

Кремль полным ходом готовит полномасштабную войну с Украиной: стал известен месяц, когда Путин может нанести первый военный удар

Россия полным ходом ведет подготовку к полномасштабной войне с Украиной, при этом август станет самым опасным в плане потенциальной войны. Об этом заявил известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он подчеркнул, что Россия готовит масштабные учения, которые уже получили название "Запад-2017". Фельгенгауэр прогнозирует, что участие в учениях примут до 500 тысяч российских солдат.

Контрольная дата начала учений уже названа - 15 августа текущего года. Эксперт отметил, что это не гарантирует начала военных действий само по себе, однако подготовка России к крупной региональной войне идет на полной скорости.

И эта подготовка ведется совсем не против 4 батальонов НАТО, которые развернули в Румынии и Польше. В этот момент будет закончено строительство железной дороги в обход Украины, что позволит Кремлю перебрасывать силы танковых батальонов из Центрального в Южный военный округа России. При этом именно железная дорога является основой мобильности российской армии.

Фельгенгауэр добавил, что август является хорошим временем для инициации крупной войны, которая потенциально может начаться.

В соцсетях патриоты пишут , что не верят в этот очередной вброс про август - по их информации Путин нападет 20 февраля на Масленицу, когда боеготовность ВСУ будет максимально низкой ... и целью его наступления будет Киев.