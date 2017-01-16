В Украину пенсионера Байдена привели собственные интересы

16.01.2017 (15:00)

Байден напоследок призвал Порошенко усилить конфликт с Россией

Акт дружбы или пощечина Трампу? Визит на Украину - последний визит Байдена по приглашению иностранного правительства, отмечает агентство Reuters. Вице-президент США Джо Байден приехал в Киев дать наставления украинской власти по формированию политики с командой Дональда Трампа и порешать собственные интересы в Украине...

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Константин Бондаренко.

"Нынешняя украинская власть - это креатура Соединенных Штатов. Байден был главным архитектором власти в Украине. За закрытыми дверями говорили, как выстраивать политику и жить дальше в условиях, когда украинская власть теряет надежного союзника и покровителя в США. На что надеяться, какой план действий, что делать в ближайшее время. Байден приехал сказать Порошенко: "Денег нет, но вы держитесь", - уверен эксперт.

Кроме того, он указал на собственные интересы Байдена в Украине.

"У него есть свой экономический интерес в Украине. Его сын входит в руководство компании Burisma (одна из крупнейших частных нефтегазовых компаний мира. С 2002 года осуществляет деятельность в Украине.), которая добывает энергоносители. Это - один из предметов переговоров", - сказал Бондаренко.

Пощечина Трампу?

До конца непонятно, как отнесется к последнему визиту Джо Байдена в Украину новоизбранный президент США Дональд Трамп. Джо Байден является одним из тех американских политиков-демократов, которые открыто критикуют Дональда Трампа и склонны "учить уму-разуму" нового президента. После того, как Дональд Трамп скептически воспринял информацию от спецслужб о причастности России к кибератакам против США во время предвыборной кампании, Джо Байден в эфире телеканала "Пи-би-эс" заявил о том, что президент не может знать больше, чем разведка.

Джо Байден: "Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время. Ты – президент. Настало время что-то делать. Покажи нам, на что ты способен".

Визит Джо Байдена в данном случае можно воспринимать как своего рода "пощечину" по репутации Дональда Трампа.

Традиционно Байденом ничего не было сказано о реальной военной и финансовой помощи Украине .. Это означает, что воевать с Россией за интересы США и ЕС украинцы должны без современного оружия , за свои нищенские зарплаты и пенсии..