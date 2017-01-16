Как Трамп будет относиться к украинским бандеровцам и националистам

17.01.2017 (13:00)

Зять президента Джаред Кушнер с мамой Серил и папой Чарльзом

О своих корнях по линии отца Джаред Кушнер рассказал во время избирательной кампании. Его бабушка, дед и прадед выжили во время Холокоста и примкнули к партизанам, которые скрывались в лесах на границе Беларуси и Украины.

А по линии матери Джаред оказался евреем с украинскими корнями — об этом сказано на американском генеалогическом сайте. Согласно ему, дед его мамы Давид Штадтмауэр родился в селе Подгайцы Тернопольской области. Также есть данные, что его ближайшие родственники родом из тернопольского села Козов и львовского села Краковец. Примерно в 20-х годах Штадтмауэры перебрались в Америку и осели в Нью-Йорке. И уже там родители Джареда познакомились.

В Украине уверяют, что они приезжали к нам, когда рухнул железный занавес. Тогда в селе Бахов (8 км от Ковеля Волынской области) открыли мемориал в память о жертвах Холокоста.

«Мемориал возвели на месте массового расстрела евреев. Его открыли в 1991-м, и на открытие приезжала большая делегация из числа тех, чьи предки погибли здесь», — рассказал «Вестям» директор Волынской общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский.

«В составе делегации была и Серил, или Сара, как мы ее называли, со своим мужем, — рассказала «Вестям» жительница Волынской области Жанна Гуд. — В Бахове они искали могилу своей родственницы, тети их бабушки. Они гостили у нас пару дней, мой папа ездил с ними по окрестностям. Надеюсь, что родня Трампа приедет к нам еще».

Судя по этой информации Трамп будет очень любезно относится к украинским бандеровцам и националистам...