На 5 лет запретили въезд в Украину мэру польського Перемышля Роберту Хоме

17.01.2017 (19:50)

Очередной агент Путина... Мэр Перемышля Роберт Хома (Robert Choma)

Документ о запрете въезда Роберт Хома (Robert Choma) получил во вторник после 14 часов по киевскому времени на границе, направляясь во Львов по приглашению украинской стороны.

“Выяснение на границе продолжались полчаса. После этого я получил официальное сообщение на украинском языке, выданное Службой безопасности Украины, мне запрещен въезд в Украину. Пояснение очень лаконичное, служба ссылается на какие-то свои официальные положения”, – заявил Хома.

По его словам, он уже проинформировал об этом Генерального консула Украины в Люблине, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, а также коменданта Бещадского отдела пограничной службы Польши.

Хома подчеркнул, что он не знает причины запрета и до выяснения обстоятельств не будет комментировать этого дела.

Хома направлялся в консульство Львова через пункт пропуска "Медыка-Шегини" и не был пропущен украинскими пограничниками.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил эту информацию , уточнив, что пограничники выполнили предписание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

В муниципалитете Перемышля утверждают, что причина такого решения не указана, поэтому они уже направили письмо в МИД с требованием объяснений.

Очередной агент Путина...