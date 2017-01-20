Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 18 января

18.01.2017 (06:46)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами ночью до 15 ° мороза, днем 7-10 ° мороза.

Уже с самого утра в Ужгороде стоит ясная погода, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 ° мороза, днем около нуля.

Температура за последние 130 лет 18 января:

МАКС: 8.5° (1998, 2007)

МИН: -20.4° (1995)

Народный прогноз погоды: 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.