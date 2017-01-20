Туристы покоряют гору Поп Иван наслаждаясь невероятными закарпатскими пейзажами (ФОТО)

18.01.2017 (11:55)

Зимние Карпаты привлекают к себе путешественников

Зимние Карпаты излучают таинственность. Хотя они и опасны, но привлекают к себе путешественников. Желающих покорить горные хребты в январе всегда много.

Удивительные фотографии путешествия опубликовали в соцсети Фейсбук Александр Чуб и Валентин Бондаренко.

«Зачастую, тех кто поднимается на Поп Иван Черногорский зимой, хорошо треплет ветерком. Но на этот раз горы явили нам свою милость и с самого утра радовали нас солнечной, безветренной погодой. Мы шли как в сказке раз за разом милуясь окружающими пейзажами.

Пройдя лес и две промежуточные вершины начали восхождение. На склоне уже не было пухляка, наконец. Снегоступы хорошо держали на наст, а на вершине нас встретили доброжелательные спасатели, накормили нас горячим супчиком.

Наше путешествие Поп-Иван - Поп Иван Черногорский подходило к концу, нам оставался лишь спуск на Шибене. Этот день был ударным по дистанции, нам пришлось преодолеть расстояние горами где-то 17 км, а внизу нас встретил Владимир Горон и отвез нас в замечательное место под названием Белый Слон», - отметил Александр.

Впечатлений от Карпат у путешественника вообще много, ведь в лесу им удалось увидеть и диких животных, и границу с Румынией, и пограничников ...

«Утром мы заметили, что по нашей тропе из леса ночью к нам прибегало какое-то зверье, и двери, к сожалению, мы закрыли. Отслеживали его следы аж до поворота в долину.

А наша дорога пошла на позвоночник и по позвоночнику... пренебрег

Пренебрег заметенной тропой мы ползли от колонки в колонку, внимательно по вершинам, а вокруг нас разбросанная невероятная красота. Залитые солнцем массивы снега величественно роляглися вокруг, то внезапно срывал ветер прямо нам в рот, то затягивало тучами, светало и сужало обзор до нескольких десятков метров.

В целом все было невероятно и нас весь день не отпускало ощущение кайфа и эйфории!

Пока пограничники грелись на своих постах, зашли немного в Румынию, посмотреть как там в Европе)

А как начало темнеть, мы спустились чуть ниже, спрятались от ветра за елями и раскинулись палатку где, закутавшись в спальники перепрятались до утра от непогоды...», - отметил Александр Чуб.

От путешествия туристы остались довольны, несмотря на температуру -20 градусов.

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В октябре на гору Поп Иван поднялись более пяти сотен туристов



