Савченко : Крым отдали Москве еще в 2014 году

Савченко : Крым сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову
Надежда Савченко в эфире телеканала 112 Украина заявила, что вернуть оккупированные зоны Донбасса мирным способом возможно лишь после "сдачи" России украинского Крыма.
Так, Савченко полагает, что невоенный путь возвращения Донбасса из оккупации - переговоры. Все остальные методы сведутся к военной операции, убеждена парламентарий. Между тем, Савченко предлагает "временно сдать" Крым, так как "это единственный путь возвращения" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.
"Относительно того, что если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это будет обязательно сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
"Сколько бы не кричали и не рвали на себе вышиванки с трибуны некоторые депутаты, сколько бы они ни кричали, что "мы не сдадим, что мы не должны отказаться", - мы не должны отказаться. Он остается непризнанными оккупированными территориями. Это очередное Приднестровье - Крым. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс", - считает Савченко.
Позже на все обвинения в ее адрес Надежда Савченко заявила, что никогда не призывала вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины, "сдавая" России аннексированный Крым.
"Я не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали, и я хочу, чтобы людей не обманывали. Те, кто с высоких трибун кричит , что Крым мы не сдали, и сдали его в 2014 году. Они не пойдут впереди. Они пошлют вас, а максимум станут сзади и сольют вас в "котлы". "Измена" здесь не я. "Измена" - здесь вы"", - заявила она.
"Я никогда не сказала, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову", – заявила Савченко.
По ее словам, Крым отдали Москве еще в 2014 году.
"Те, кто с высоких трибун кричат вам, что Крым мы никогда не сдали, сдали его в 2014 году", – резюмировала Савченко.
Комментарии
Рейтинг: 0
Все устали от трехлетней американской оккупации, обнищания и моральной деградации... Чем сильнее власть мочит Савченко, тем сильнее её поддерживает народ.
Рейтинг: -5
Путин заявил, что российские проститутки лучшие в мире.
Видимо знает, что говорит - исходит из собственнго опыта...
Рейтинг: -2
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что депутата Надежду Савченко стоит обменять на находящихся в заключении в России Александра Кольченко и Олега Сенцова.
Рейтинг: 2
В этом и есть вся хохлятская суть , норовят даже с дерьма пенку снять . Как же они просили освободить и вернуть Надю , и что теперь ? Не оправдала надежды , заберите обратно . Ну прям как в магазине бытовой техники - нам обменяйте на другой "товар " , а этот нам не подходит. Забыли лишь то , что уценённый товар обмену не подлежит!
Рейтинг: 2
Савченко прозрела, прозреет вся Украина. Нынешнее руководство Украины будет уничтожено самим прозревшим населением.Те кто сейчас у руля в Украине не могут по другому им Барин указывает что делать.И соскочить с этого крючка они не в силах потому что их накопления лежат за бугром и в случае чего легко блокируются американцами.Поэтому они будут делать всё,что им укажут. Ни одно государство не заинтересованно в процветании Украины,поэтому всё будет направленно чтобы там всё было плохо.Это ближайшая перспектива.Что будет дальше - покажет время.
Рейтинг: 13
тоже мне секрет, еще в 2014 г. на тайных переговорах это было известно. Но поросенко не может признать Крым русским, ведь тогда он предатель и обогащаться за счет "войны"легко, да и украинцам объяснять почему живут хуже всех в мире - русские виноваты... p.s путин назвал фабрики рошен в россии--донорами русской экономики.
Рейтинг: 9
Не пустили xoxла в Европу,
Променяли на негров чубатого,
Зря xoxoл подставлял свою ж@пу,
Как ковбой на "Горе горбатой".
Обманули xoxла, как шлюxy,
Поманив печенюшкой, дав вафельки,
И теперь его хлеба краюху
Ест в Европе Махмуд из Африки...
Рейтинг: 10
в на eкраине становится актуальной песня в исполнении Наташи Королёвой "Маленькая страна"
Рейтинг: -9
Маленькая страна масковская фашня.