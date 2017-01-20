Савченко : Крым отдали Москве еще в 2014 году

18.01.2017 (17:02)

Савченко : Крым сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову

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Надежда Савченко в эфире телеканала 112 Украина заявила, что вернуть оккупированные зоны Донбасса мирным способом возможно лишь после "сдачи" России украинского Крыма.Так, Савченко полагает, что невоенный путь возвращения Донбасса из оккупации - переговоры. Все остальные методы сведутся к военной операции, убеждена парламентарий. Между тем, Савченко предлагает "временно сдать" Крым, так как "это единственный путь возвращения" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины."Относительно того, что если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это будет обязательно сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко."Сколько бы не кричали и не рвали на себе вышиванки с трибуны некоторые депутаты, сколько бы они ни кричали, что "мы не сдадим, что мы не должны отказаться", - мы не должны отказаться. Он остается непризнанными оккупированными территориями. Это очередное Приднестровье - Крым. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс", - считает Савченко.Позже на все обвинения в ее адрес Надежда Савченко заявила, что никогда не призывала вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины, "сдавая" России аннексированный Крым."Я не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали, и я хочу, чтобы людей не обманывали. Те, кто с высоких трибун кричит , что Крым мы не сдали, и сдали его в 2014 году. Они не пойдут впереди. Они пошлют вас, а максимум станут сзади и сольют вас в "котлы". "Измена" здесь не я. "Измена" - здесь вы"", - заявила она."Я никогда не сказала, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову", – заявила Савченко.По ее словам, Крым отдали Москве еще в 2014 году."Те, кто с высоких трибун кричат вам, что Крым мы никогда не сдали, сдали его в 2014 году", – резюмировала Савченко.