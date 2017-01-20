В Ужгороде полиция обезвредила банду автоугонщиков (ФОТО)

19.01.2017 (11:17)

Закарпатская полиция обезвредила преступную группу, которая похищала авто

Группа молодых жителей Ужгородского и Мукачевского районов похищала в Ужгороде автомобили, которые потом сбывали на запчасти. В свое время 22-летний главарь преступной группы уже отсидел в тюрьме 5 лет за угоны машин.

В конце прошлого года в Ужгороде было совершено два угона автомобилей. Еще одну машину преступники не смогли завести, но сняли аккумулятор и автомагнитолу. А уже в этом году в городе украли еще одну машину. И хотя похищали «Жигули», а не престижные иномарки, дело получило резонанс. Стало понятно, что действует организованная группа преступников.

Ход раскрытия этих преступлений взяло на контроль руководство Закарпатской полиции. Розыском угонщиков занялись наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Ужгорода и областного управления полиции. И вскоре правоохранители вышли на целую преступную группу.

В поле зрения полиции попали 5 молодых жителей Ужгородского и Мукачевского районов. Наиболее активными членами этой группы были трое молодых людей в возрасте 22-23 года. 22-летний главарь банды, несмотря на юный возраст, уже успел отсидеть в тюрьме 5 лет за угоны автотранспорта. И вот, выйдя на свободу, собрал преступную группу для совершения новых угонов автотранспорта.

Эта банда похищала машины в Ужгороде. Кроме угонов, они еще и снимали с машин аккумуляторы, автомагнитолы, колеса и другие запчасти. Сами ворованные машины перегоняли в Ужгородский район, где разбирали на запчасти и сбывали. Кузова продавали на металлолом.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.289 ч.2 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас полиция собрала доказательства причастности задержанной группы к 4 угонов авто и 5 краж из автомобилей. Но их было на самом деле, должно выяснить следствие.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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