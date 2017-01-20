Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (ВИДЕО)

20.01.2017 (16:25)

Инаугурация 45-го президента США - Дональд Трамп

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В Вашингтоне начинается церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Фондовые индексы США начали торги с положительной динамикой в ожидании выступления Дональда Трампа на его инаугурации. Прямая трансляция дня инаугурации 45-го президента США. Перед началом церемонии Дональд Трамп принимает участие в богослужении в храме святого Иоанна. Инаугурацию 45-го президента США в мире ждут, пожалуй, так, как не ждали ни одну предыдущую. Кто-то – с надеждой, кто-то – со страхом. Кто-то заранее готов считать Дональда Трампа спасителем человечества, кто-то, напротив, уверен, что он ввергнет Америку, а затем и весь мир в пучину неофашизма и милитаризма. Одно можно сказать с уверенностью – равнодушных нет.Трампа выбрали президентом потому, что он выступил за простой народ и против истеблишмента. Такого мнения придерживает член Европарламента, вице-председатель партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх.Трамп выступает против истеблишмента, и именно поэтому его избрали. Именно это делает его сильнее. Он победил на выборах несмотря на усилия СМИ, Голливуда и всех остальных, кто пытался его остановить.Он выстоял против мнений, распространяемых в печати и на телевидении. Все это продолжается даже сегодня, в день инаугурации Трампа – знаменитости все ещё отказываются поддерживать нового президента. Но Трамп в своей политике будет ориентироваться не на знаменитостей, а на обычных людей.