В Закарпатье на АЗС едва удалось избежать трагедии

24.01.2017 (15:00)

В Закарпатье рядом с АЗС загорелась старая иномарка

23 января в 18:00 в с. Клячаново, в Мукачевском районе, вблизи местной АЗС загорелась 29-летнее авто "Ауди-80", рядом с которым бензовоз сливал бензин. Существовала реальная угроза опрокидывания огня на бензовоз.

На момент возникновения пожара бензовоз как раз сливал топливо в резервуар АЗС. Очевидцем этого стал ведущий специалист Мукачевского горотдела Управления ДСНС Украины в Закарпатской области капитан службы гражданской защиты Руслан Проценко, который после работы заехал заправить свой автомобиль.

Спасатель не растерялся, несмотря на свой молодой возраст, до прибытия коллег-пожарных, действовал оперативно и профессионально. Прежде всего, поспешил к водителю бензовоза, сообщил об опасности и попросил немедленно отогнать транспортное средство на безопасное расстояние, за территорию АЗС. Далее капитан, с помощью огнетушителей и других подручных средств, вместе с персоналом автозаправочной станции организовал тушение транспортного средства. Такие правильные первоочередные меры позволили не допустить распространения пожара и минимизировать ее последствия. А главное избежать травмирования и гибели людей.

Пожар ликвидировали два отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части г.. Мукачево в составе 8 человек личного состава на 2 единицах техники. В 18:07 пожар был локализован, а в 18:20 полностью ликвидирован. Следствием пожара стали повреждены: бампер, колесо, фара, пластмассовые детали моторного отсека, ветровое стекло, решетка, салон автомобиля и его электропроводка.

Точниые причины пожара и ущерб устанавливаются.

-

В Закарпатье рядом с АЗС загорелась фура (ФОТО, ВИДЕО)



