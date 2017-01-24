На Закарпатье открыли современный хоспис (ФОТО)

25.01.2017 (08:29)

На Закарпатье в Виноградово открыли хоспис

Во вторник (24.01) в Виноградово торжественно открыли хоспис, который стал единственным заведением такого типа на Закарпатье. Объект, построенный на базе бывшей воинской части, финансировался из разных источников, в том числе грантовых средств из Польши.

Однако из-за финансовых махинаций в предыдущие годы так и не был доведен до конца, более того - почти вызвал международный скандал (по данным фактам открыто уголовное производство).

После назначения на должность председателя Закарпатской ОГА Геннадий Москаль неоднократно приезжал в Виноградово, чтобы изучить возможности для достройки этого нужного для Закарпатья заведения. Он лично настоял на выделении из областного бюджета необходимых средств, в результате чего область получила уникальный объект, который может стать образцом и для других регионов Украины.

Участие в открытии хосписа приняли также председатель областного совета Михаил Ривис, председатель РГА Михаил Русанюк, председатель райсовета Виталий Любка и народный депутат Украины Михаил Ланьо.

- Хоспис рассчитан на тридцать пациентов, а работать будет здесь 67 человек из числа медицинских работников и персонала, - отмечает Москаль. - При необходимости объект может быть расширен. Трехэтажное здание оборудовано лифтами, современной бытовой техникой и новейшей медицинской аппаратурой. Здесь есть комнаты отдыха и номера, в которых могут остановиться и заночевать родственники пациентов. Заведения такого типа, рассчитанные на неизлечимо больных людей, во всем цивилизованном мире считаются проявлением гуманности со стороны государства. Они облегчают жизнь как тяжелобольным, так и их родным. И Закарпатье продемонстрировало, что также является частью Европы в этом смысле. Финансироваться будет хоспис из областного бюджета, так и принимать людей со всего Закарпатья, а не только Виноградовского района. Мы считали достройку этого заведения, который вызвал столько скандалов, делом чести, и очень рады, что наконец открыли его.

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Хоспис в Виноградове будет принимать пациентов со всего Закарпатья

http://ua-reporter.com/novosti/187279