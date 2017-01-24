На Закарпатье пройдет "Неделя венгерских блюд" (ВИДЕО)

25.01.2017 (15:00)

В Закарпатье пройдет "Неделя венгерской кухни"

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В Ужгородском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, главная тема которой проведение в Закарпатской области "Недели венгерских блюд на Закарпатье", которую организует Закарпатский венгерский туристический совет с 27 февраля по 5 марта 2017 года.Закарпатский венгерский туристический совет с помощью мероприятия имеет целью популяризировать венгерские традиционные блюда среди местного населения и туристов, прибывающих из других регионов Украины и из-за границы.В западно-европейских странах такая акция называется "Жирный четверг" и продолжается только один день.Закарпатский венгерский туристический совет решил расширить акцию на целую неделю, считая такой подход более эффективным в успешности мероприятия. Во время Недели венгерской кухни в ресторанах, участвующих в акции, предусмотрены скидки до 25%. А самыми большими они будут, в "Жирный четверг", который приходится на 2 марта - цены снизятся аж наполовину.Сейчас к участию уже согласились 13 учреждений. Преимущественно из Береговского района, а также из Виноградовского, Ужгородского и Мукачевского.Подавать заявки на участие можно до 15 февраля по тел. Закарпатского венгерского туристического совета: +380995196231, +380507453457Организаторы призывают принять участие рестораны и другие заведения питания со всего Закарпатья, чтобы праздник действительно удался по всей области."Неделя венгерских блюд на Закарпатье" - это одна из многих изюминок нашего края, - говорит Шарлотта Чизмар, зампредседателя Закарпатского венгерского туристического совета, - Каждый из ресторанов точно имеет три самые популярные венгерские блюда - бобгуляш, бограч и лоци печеня, на которые может сделать скидки для посетителей.