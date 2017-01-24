Группу цыган из Закарпатья задержали за квартирную кражу во Львове (ФОТО)

25.01.2017 (15:27)

За квартирную кражу во Львове задержали 4-х цыган из Закарпатья

Сегодня, 25 января, львовские патрульные задержали группу из четырех жителей Закарпатья, которых подозревают в совершении квартирной кражи.

Около 9 часов утра на «102» поступил вызов о квартирной краже на ул. Хуторивка. Инспекторы прибыли на место происшествия, однако злоумышленников уже не было. Заявитель сообщил, что кражу совершила группа лиц, среди которых была женщина. По его словам, они направились к автовокзалу на ул. Стрыйскую, - сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Патрульные поехали на автовокзал, осмотрели территорию и оставили свои контакты работникам, чтобы они позвонили им, когда заметят подозреваемых. Меньше чем за час к ним зазвонил гражданин и рассказал, что подобные по описанию люди в парковой зоне недалеко от автовокзала.

Патрульные задержали подозреваемых на ул. Карла Микльоша. Злоумышленники сообщили, что не имеют постоянного места жительства и работы и приехали во Львов из Закарпатской области.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, четверо задержанных - цыганской национальности. Среди них есть несовершеннолетний. По предварительным данным, они украли из квартиры посуду. Заявитель узнал подозреваемых, поэтому дело передали следователям.

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