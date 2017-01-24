Из-за гололеда в Ужгороде можно умереть прямо в карете скорой помощи (ФОТО)

25.01.2017 (16:43)

В Ужгороде "скорые" не могут попасть в больницу

На своей странице в ФБ журналист Виталий Глагола выложил снимки, как в Ужгороде "скорые" банально не могут заехать в Областную больницу и Тубдиспансер из-за не расчищенных и не посыпанных дорог.

"Заезды в Областную больницу и Тубдиспансер. Скорые банально не могут заехать. Слои льда и огромные сугробы. Вот скорая не может заехать в Тубдиспансер, а на другом две скорые не могут разъехаться на выезде из областной больницы - просто авто не может "выскочить" с ледовой колеи. Вот интересно, если кто-то из больных умрет в скорой - будут говорить, что он сам должен был выйти и посыпать и почистить дорогу у своей больницы, если хотел жить?", - написал под выложенными фото Виталий Глагола в ФБ.

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