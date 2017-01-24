Мукачевские полицейские сбывали наркотики и "крышевали" наркопритон (ФОТО, ВИДЕО)

26.01.2017 (08:22)

В Мукачево задержаны полицейские, которые занимались наркобизнесом

Рейтинг: 3

Прокуратурой Закарпатья задержаны работники Мукачевского отдела полиции, которые «крышевали» наркопритон и занимались сбытом наркотических средств.Работниками прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела ВБ в области ДВБ НП Украины, в рамках уголовного производства по факту незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 УК Украины) задержана группа, к состав которой входили сотрудники Мукачевского отдела полиции, которые занимались сбытом наркотических средств и «крышеванием» наркопритона.Вместе с тем, с целью создания видимости борьбы с наркопреступностью, работниками полиции фальсифицировались факты совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков и их мнимое раскрытие. Также, они склоняли лиц к оговорению себя в совершении преступлений указанной категории. Отметим, что по предварительным данным ежедневно через указанный наркопритон проходило десятки лиц, которым сбывались наркотики.Справка:ч.2 ст 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.