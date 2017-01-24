Изменится ли жизнь украинских пенсионеров в 2017-м?

26.01.2017 (09:38)

Украинские пенсионеры за чертой бедности

Украинские пенсионеры самые бедные в Европе – минимальная пенсия на данный момент составляет 1247 гривен, и к концу года она увеличится всего на 100 гривен.

Для примера, белорусы "на заслуженном отдыхе" получают не менее 2889 гривен (в пересчете с белорусских рублей), а россияне – от 3870 гривен. Несмотря на мизерные пенсии, Пенсионном фонду катастрофически не хватает денег – дефицит в прошлом году достиг 145 миллиардов, а в этом году, согласно бюджету, будет на уровне 141 миллиарда гривен.

Есть несколько причин низких пенсий в Украине: это и маленькие зарплаты, и сложная демографическая ситуация, и проблемы в самой пенсионной системе, которую уже давно необходимо реформировать. В Кабинете министров обещают ситуацию исправить и уже готовят кардинальные изменения, которые коснуться каждого украинца. Журналисты выяснили, почему украинцы получают маленькие пенсии и как может измениться ситуация в 2017 году.

Откуда берутся деньги на пенсии и почему их не хватает?

Солидарная пенсионная система, которая действует в Украине, предполагает так называемый "договор поколений". Работающие украинцы платят социальный взнос, на который живут пенсионеры. Предполагается, что свои деньги украинцы все равно "компенсируют" – когда выйдут на пенсию, их также будет содержать работающие украинцы за счет взносов.

На данный момент солидарная система по всему миру переживает кризис. Количество пенсионеров растет, а количество работающих – сокращается. К примеру, в Украине 10 работающих содержат 11 пенсионеров. По подсчетам Института демографии и социальных исследований, уже к 2050 это соотношение станет еще более критичным – 10 работающих будут содержать 15 пенсионеров.

В солидарной системе по-украински есть и свои "индивидуальные проблемы". Социальные взносы платят далеко не все работающие. По данным Министерства социальной политики, в Украине работают 16 миллионов человек, а взносы в Пенсионный фонд платят всего 10 миллионов. Есть категории, которые могут взносы не платить, например, аграрии, нотариусы, украинцы, занятые в сфере услуг и так далее.

Еще одна проблема – низкие зарплаты. Размер социального взноса – 22% от зарплаты, (еще в 2015-м ставка была на уровне 37%, однако с января прошлого года ее сократили) и чем ниже зарплаты украинцев, тем меньше денег на пенсии. Многие украинцы официально зарабатывают минималку – таких около 40%. Вторая часть зарплаты выплачивается "в конверте" и налоги с нее не отчисляются. Решение о повышении минимальной зарплаты добавит в "копилку" Пенсионного фонда около 15 миллиардов гривен, однако ситуацию это изменит несущественно.

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена, проблема низких пенсий – следствие осталости экономики Украины. При низких зарплатах не могут быть высокие пенсии. При этом, как отмечает ученая, "отсталость" украинской экономики можно заметить даже по структуре занятости населения – каждый четвертый украинец (3,5 миллиона человек) работает в сфере продаж. Что-то производят только 2,5 миллиона украинцев. При этом и в производстве есть свои проблемы – развитые экономики занимаются переработкой, а Украина чаще всего, отмечает эксперт, занимается добычей сырья.

Кроме того, как говорят эксперты, действующая пенсионная система в Украине не соответствует главному критерию – справедливости. Так, средняя пенсия судей – больше 20 тысяч гривен, народных депутатов – больше 15 тысяч, в то же время средний размер пенсии по стране – 1850 гривен, а больше миллиона пенсионеров получает меньше 1600 гривен. Кроме того, пенсионеры, которые раньше вышли на пенсию, получают меньше денег. В 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом нового показателя.

Дефицит Пенсионного фонда приходится компенсировать за счет государственного бюджета. "11% ВВП идет на выплату пенсий, на дотацию. Эти деньги должны были быть направлены на развитие образования, на дороги, на медицину, на инфраструктуру. А мы вынуждены из бюджета забирать последние деньги, которых там и так мало, для того, чтобы просто наших пенсионеров содержать на том нищенском уровне, который сегодня есть", – прокомментировал ситуацию в фонде министр соцполитики Андрей Рева.

Что предлагает правительство

Ввести второй уровень пенсионной системы. О запуске накопительных пенсиях в Украине говорят уже несколько лет, однако окончательное решение так и не принято. Накопительная пенсия позволяет украинцам "собирать на старость" с каждой зарплаты – деньги аккумулируются на специальном счете и воспользоваться ими можно будет после выхода на заслуженный отдых. Правда, в Пенсионном фонде уверены, что в 2017-м накопительный уровень так и не заработает. А часть экспертов считает, что на данный момент запускать его в Украине и вовсе нельзя – чтобы сбережения не "съела" инфляция, их нужно инвестировать в экономику. А при условии сложной экономической ситуации сложно гарантировать сохранение сбережений.

Лидия Ткаченко поясняет: для того, чтобы накопительные пенсии действительно повлияли на благосостояние украинцев, сбережения нужно собирать около 40 лет. Министр Андрей Рева уверен: никто не может гарантировать, что за это время ничего не случится с пенсиями украинцев.

"Я знаю, что у нас было огромное количество различных финансовых структур еще 20 лет назад. Вы помните те финансовые структуры, которые существовали 20 лет назад и предлагали пенсионные программы? Я помню, у меня хорошая память. Так вот, я ни одной из них сейчас не вижу. Вроде как мне через 10 лет на пенсию идти. Если бы я тогда повелся и начал с ними сотрудничать, я бы уже ничего не имел", – говорит Андрей Рева.

Обязать всех платить социальные взносы. Как рассказал в интервью "Сегодня.ua" зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир, на данный момент в учреждении обсуждают возможность обязать всех работающих украинцев платить соцвзнос. С первого января это решение уже частично воплощено в жизни – физлиц предпринимателей обязали платить взносы даже при условии отсутствия дохода.

Поднять пенсионный возраст для тех, кто "мало работал". Обсуждается возможность увеличить пенсионный возраст для тех украинцев, которым не хватает страхового стажа. Напомним, на данный момент мужчинам для пенсии по возрасту необходимо работать как минимум 35 лет, а женщинам – 30. Тем, кому, к примеру, не хватает два года стажа, придется выходить на пенсию не в 60, а 62 года.

"Почему он должен иметь такие же условия выхода на пенсию, как и те, кто честно вкалывает? Чем он лучше? Тем, что он самым хитрым оказался? В чем проблема? Поэтому если у нас есть люди, которые выходят на пенсию раньше возраста то тот, кто всю жизнь о себе думал и не напрягался, наверное, должен выходить позже. И я думаю, это справедливо. Если один 35 лет отработал, то все замечательно. Второй приходит – "А я 5 лет отработал, остальное – либо на себя работал, либо вообще не работал". Почему им надо платить равную пенсию? Это справедливо? Вы тогда будете заинтересованы всю жизнь работать и платить, если будете знать, что он все равно получит то же самое, что и вы?", – рассказал в интервью "Сегодня.ua" Андрей Рева.

Подобная система работает, к примеру, в России – россияне с небольшим стажем выходят на пенсию на пять лет позже.

В то же время Лидия Ткаченко уверена: повышать пенсионный возраст стоит для всех украинцев. Согласно международным нормам, в любой стране, независимо от демографической ситуации, пенсионный возраст можно поднимать до 65 лет. Это позволит сократить количество пенсионеров на один миллион человек, кроме этого, вырастет и количество работающих.

Главный демограф страны Элла Либанова считает, что повышать пенсионный возраст нельзя. Многие украинцы до пенсии просто не доживают. Так, вероятность у украинского мужчины умереть в возрасте от 20 до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин.

В среднем мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. "Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет. Это слишком мало, если считать, что 40 лет они где-то работают и платят взносы, это просто жестоко. У женщин ситуация лучше, у них были все демографические основания повышать пенсионный возраст до 60 лет", – уверена Элла Либанова.

Как вырастут пенсии в 2017-м

В 2017 году помимо индексации пенсий на 10,1% (или на 100 гривен), которое предусмотрено в проекте бюджета, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко."Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается", – рассказал Николай Шамбир.

При этом, как отметил чиновник, осовременивать пенсии будут с помощью изменения показателя средней зарплаты, который учитывается при расчете пенсий.

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