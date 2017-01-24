В Ужгороде избили коммунальшика, при проверке отеля

26.01.2017 (12:15)

В одном из отелей Ужгорода избили проверяющего

На службу «102» поступило сообщение об избиении в одном из отелей в Ужгороде работника предприятия, занимающегося предоставлением коммунальных услуг. Заявитель сообщил, что нападение на него произошло при попытке провести проверку.

Пострадавший указал на 50-летнего работника отеля, который уже имел судимость за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение. Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года. Сотрудники ужгородского отдела полиции проводят следственные действия по данному факту.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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